Витебские власти переименовали 15 улиц города

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Власти Витебска приняли решение о переименовании 15 улиц и переулков, соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.



© Sputnik/ Павел Вур Праздник одной улицы: как в Витебске прошел фестиваль Lazo fest

Переименование улиц в областном центре власти мотивировали утвержденным президентом в конце прошлого года генеральным планом развития Витебска.

Так, улицу Центральную переименовывают в улицу Александра Овечкина, Школьную — в Даниила Райцева, Репина — в Федора Шмакова.

Минскую улицу сменит Доломитовая, Труда — Тихую, а Двинскую — Лазурная. Полный перечень переименований включает 15 улиц и переулков, ознакомиться с ним можно на сайте НЦПИ .

В случае необходимости местные власти примут дополнительные решения об изменении названий остановок общественного транспорта.

Решение уже вступило в законную силу.