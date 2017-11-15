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Витебские власти переименовали 15 улиц города

16.11.2017 11:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Власти Витебска приняли решение о переименовании 15 улиц и переулков, соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Витебские власти переименовали 15 улиц города
© Sputnik/ Павел Вур
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Переименование улиц в областном центре власти мотивировали утвержденным президентом в конце прошлого года генеральным планом развития Витебска.

Так, улицу Центральную переименовывают в улицу Александра Овечкина, Школьную — в Даниила Райцева, Репина — в Федора Шмакова.

Минскую улицу сменит Доломитовая, Труда — Тихую, а Двинскую — Лазурная. Полный перечень переименований включает 15 улиц и переулков, ознакомиться с ним можно на сайте НЦПИ.

В случае необходимости местные власти примут дополнительные решения об изменении названий остановок общественного транспорта.

Решение уже вступило в законную силу.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Улица Репина станет улицей Федора Шмакова, а Двинскую заменит Лазурная.

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