|
Витебские власти переименовали 15 улиц города
16.11.2017 11:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Власти Витебска приняли решение о переименовании 15 улиц и переулков, соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik/ Павел Вур
Переименование улиц в областном центре власти мотивировали утвержденным президентом в конце прошлого года генеральным планом развития Витебска.
Так, улицу Центральную переименовывают в улицу Александра Овечкина, Школьную — в Даниила Райцева, Репина — в Федора Шмакова.
Минскую улицу сменит Доломитовая, Труда — Тихую, а Двинскую — Лазурная. Полный перечень переименований включает 15 улиц и переулков, ознакомиться с ним можно на
В случае необходимости местные власти примут дополнительные решения об изменении названий остановок общественного транспорта.
Решение уже вступило в законную силу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Улица Репина станет улицей Федора Шмакова, а Двинскую заменит Лазурная.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии