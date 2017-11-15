В Беларуси увеличено число строящихся с привлечением адресных субсидий домов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширен перечень строящихся с привлечением адресных субсидий домов. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 8 ноября 2017 года №32, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минстройархитектуры.

Документом расширен перечень жилых домов, строительство и финансирование которых в 2017 году осуществляются с использованием кредитов, выдаваемых банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается гражданами за счет субсидий.

С привлечением адресных субсидий предусмотрено строительство 71 жилого многоквартирного дома на 5 605 квартир. Согласно документу, в 2017 году введут в эксплуатацию 1 475 квартир, в 2018-м - 4 058. Общая площадь вводимого жилья составляет более 351 тыс. кв.м (многоквартирные дома - 336,4 тыс. кв.м, индивидуальное жилищное строительство - 15,5 тыс. кв.м). Объем кредитных ресурсов, выделяемых "Беларусбанком" и "Белагропромбанком", составит Br135 млн.

Адресные субсидии могут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам. Размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми - ставке рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - ставке рефинансирования плюс 2%. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет - на 95%, детям-сиротам - на 35%, молодым семьям при рождении одного и двух детей - 10% и 20% соответственно.-0-