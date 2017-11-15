В НАН Беларуси сегодня выбирают академиков

Выборы действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов проходят в Национальной академии наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Гусакова, в выборах принимают участие лучшие ученые, признанные не только в Беларуси, но и за рубежом. Кандидаты должны предоставить свои монографии, разработки, внедренные на практике. Труды этих ученых должны быть цитируемы в отечественных и зарубежных изданиях.

«Конкуренция между кандидатами высокая. Мы уверены, что будут избраны достойные люди. За каждым из них стоит целое научное направление, вклад в развитие экономики страны, научные школы», - отметил первый зампредседателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик.