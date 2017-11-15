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В НАН Беларуси сегодня выбирают академиков
16.11.2017 11:33 — Новости Общества | БДГ
Выборы действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов проходят в Национальной академии наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Гусакова, в выборах принимают участие лучшие ученые, признанные не только в Беларуси, но и за рубежом. Кандидаты должны предоставить свои монографии, разработки, внедренные на практике. Труды этих ученых должны быть цитируемы в отечественных и зарубежных изданиях.
«Конкуренция между кандидатами высокая. Мы уверены, что будут избраны достойные люди. За каждым из них стоит целое научное направление, вклад в развитие экономики страны, научные школы», - отметил первый зампредседателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик.
В настоящее время в НАН Беларуси есть вакансии для академиков в сфере оптики, материаловедения, истории Беларуси, белорусского языка, агропромышленной химии и других. Членов-корреспондентов будут выбирать по специальностям археология, трансплантология, генетика, машиностроение, квантовая оптика, общее земледелие и других, пишет
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Выборы действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов проходят в Национальной академии наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
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