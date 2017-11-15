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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов тепла и туман ожидается в Беларуси 17 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман, слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем будет 1-7 градусов тепла.-0-

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