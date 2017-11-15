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Дед Мороз из Беловежской пущи назван самым популярным в СНГ

16.11.2017 13:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Белорусский Дед Мороз с резиденцией в Беловежской пуще стал самым популярным новогодним персонажем сезона зимних праздников 2017-2018 годов в СНГ. Рейтинг популярности составило российское аналитическое агентство ТурСтат после анализа количества посещений туристами резиденций Деда Мороза в этих странах.

Дед Мороз из Беловежской пущи назван самым популярным в СНГ
© Sputnik/ Сергей Пятаков
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При этом российский Дед Мороз из Великого Устюга в расчет при составлении рейтинга не принимался. Аналитики изучали спрос на новогодние предложения в ближнем зарубежье.

На втором месте после беловежского Деда Мороза расположился казахский Аяз Ата, который вместо со своей внучкой Акшакар принимает гостей неподалеку от горнолыжного курорта Нуртау. Третье место досталось азербайджанскому Деду Морозу по имени Шахта Баба и его внучке Гар гызы, на четвертом — Каханд Папа из Армении. Замыкает пятерку лидеров узбекский Дед Мороз — Корбобо, который обычно одет в полосатый халат и красную тюбетейку и ездит на ослике.

Белорусский Дед Мороз начал принимать гостей в Беловежской Пуще в декабре 2003 года, а уже в 2013-м встретил миллионного посетителя.

Дед Мороз из Беловежской пущи назван самым популярным в СНГ
© Sputnik / Сергей Лескеть
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Резиденция расположена в древнейшем заповедном лесу Европы и представляет собой участок в 15 гектар, на котором расположены Дом Деда Мороза с тронным залом, Терем Снегурочки, Скарбница для хранения писем и рисунков детей, Волшебная мельница для превращения плохих поступков в пыль и песок, поляна Двенадцати Месяцев и много другое.

До 2014 года белорусский Дед Мороз удивлял гостей еще и самой высокой живой новогодней елкой в мире. Однако из-за того, что она начала усыхать, 150-летнуюю красавицу пришлось спилить. Но остались другие, не менее красивые, ели. Одна из них будет наряжена к Новому году.

 
Теги: Минск
 
 
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Рейтинг самых популярных новогодних персонажей СНГ был составлен по результатам анализа посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

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