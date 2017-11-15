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Теперь и бомжстики: брестский художник предлагает помочь бездомным

16.11.2017 14:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Брестский художник Илья Дударев придумал коллекцию бомжстиков по аналогии с популярными игрушками, которые при соблюдении определенных условий выдавали в одной из белорусских торговых сетей.

Бомжстики похожи на бонстиков формой, их тоже можно собирать. В коллекции 12 фигурок. Однако сама идея и форма распространения принципиально отличается. Бомжстиков можно приобрести на краудфандинговой платформе Ulej.

Каждая фигурка стоит пять рублей. Часть вырученных денег Дударев планирует потратить на новогодние подарки реальным бездомным.

"Часть собранных средств пойдет на покупку шерстяных носков и варежек для бездомных", — говорится на страничке, где выставлены бомжстики.

Причем за каждой представленной фигуркой есть своя история. К примеру, бомжстик номер 1 "Виталя" в детстве подавал большие надежды – отлично играл в футбол. Но из-за травмы вынужден был бросить спорт и начал пить. "Сейчас его любимым занятием является комментирование дворовых матчей на потеху местной детворы", – говорится в описании "Витали".

Бомжстик "Надя" любит кошек, за это ее прозвали Куклачева, а бомжстик "Костик" – пить и петь, за что бывает бит.

Дударев планирует перед Новым годом пройтись по местам массового сбора бездомных, чтобы вручить им подарки. В дальнейшем вырученные от продажи бомжстиков деньги художник собирается перечислять на счета благотворительных организаций, которые помогают этим людям.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Илья Дударев из Бреста предлагает купить за символическую сумму 12 фигурок-"прилипал" с лицами бездомных людей.

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