Теперь и бомжстики: брестский художник предлагает помочь бездомным

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Брестский художник Илья Дударев придумал коллекцию бомжстиков по аналогии с популярными игрушками, которые при соблюдении определенных условий выдавали в одной из белорусских торговых сетей.

Бомжстики похожи на бонстиков формой, их тоже можно собирать. В коллекции 12 фигурок. Однако сама идея и форма распространения принципиально отличается. Бомжстиков можно приобрести на краудфандинговой платформе Ulej .

Каждая фигурка стоит пять рублей. Часть вырученных денег Дударев планирует потратить на новогодние подарки реальным бездомным.

"Часть собранных средств пойдет на покупку шерстяных носков и варежек для бездомных", — говорится на страничке, где выставлены бомжстики.

Причем за каждой представленной фигуркой есть своя история. К примеру, бомжстик номер 1 "Виталя" в детстве подавал большие надежды – отлично играл в футбол. Но из-за травмы вынужден был бросить спорт и начал пить. "Сейчас его любимым занятием является комментирование дворовых матчей на потеху местной детворы", – говорится в описании "Витали".

Бомжстик "Надя" любит кошек, за это ее прозвали Куклачева, а бомжстик "Костик" – пить и петь, за что бывает бит.

Дударев планирует перед Новым годом пройтись по местам массового сбора бездомных, чтобы вручить им подарки. В дальнейшем вырученные от продажи бомжстиков деньги художник собирается перечислять на счета благотворительных организаций, которые помогают этим людям.