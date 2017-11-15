Прокуратура потребовала от Миноблисполкома не отключать свет по ночам

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Сотрудники прокуратуры провели проверку обоснованности отключения освещения в вечернее и ночное время в некоторых населенных пунктах Минской области, сообщили в Генпрокуратуре.

Основанием для назначения проверки послужили жалобы жителей том, что в темное время суток улицы не освещаются.

"В ходе проверки по жалобе гражданина, проживающего в деревне Боровляны Минского района, выявлены факты необеспечения в Минской области социального стандарта в сфере жилищно-коммунального хозяйства – освещение улиц", – сообщили Sputnik в четверг в генеральной прокуратуре Беларуси.

По словам собеседников агентства, проверкой было установлено, что на территориях ряда районов на протяжении нескольких лет существует практика неправомерного вынесения местными органами власти решений об отключении уличного освещения в летний период в ночное время.

Сомнительная экономия

В Генпрокуратуре отметили, что райисполкомы Минской области не только знали об этом, но сами принимали решения об отключении света на улицах, мотивируя это экономией средств.

Прокуроры посчитали размер сэкономленных денег и пришли к выводу, что экономия ничтожна.

"В результате отключения освещения в Минском районе летом 2016 года было сэкономлено 100 тысяч рублей, это составило всего лишь 6,2 процента от фактических затрат", – сказали в Генпрокуратуре.

Рост числа ночных преступлений

В Генпрокуратуре проанализировали криминальную статистику в регионе в ночное время и пришли к выводу, что отключение света негативно отразилась на количестве совершенных преступлений и правонарушений.

"На территории Боровлянского сельисполкома летом 2017 года число краж имущества граждан в ночное время увеличилось на 125% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года с 12 до 27", – сказали в Генпрокуратуре.

"Количество умышленных телесных повреждений возросло на 166% (с 3 до 8), мелких хулиганств – на 132% (с 22 до 51), распитий спиртных напитков в общественных местах – на 339% (с 28 до 123), мелких хищений имущества – на 150% (с 6 до 15)", – сообщили в надзорном ведомстве.

Там также подчеркнули, что отрицательная динамика криминогенной ситуации наблюдается и на территориях других районов Минской области, где исполкомами базового уровня принимались решения об отключении уличного освещения.

Генеральная прокуратура потребовала от Миноблисполкома не нарушать закон "Об основах деятельности по профилактике правонарушений" и не отключать свет на улицах в темное время суток, а виновных привлечь к дисциплинарной ответственности.