В Минской области власти экономили на безопасности сельских жителей

Благодаря жалобе жителя деревни Боровляны Минского района Генеральная прокуратура Беларуси выявила факты необеспечения в Минской области надлежащих стандартов освещения улиц. Что касается других областей, то о нарушениях на их территориях пока не собзается.

В Генпрокуратуре отметили , в ряде районов несколько лет местные власти неправомерно выносят акты об отключении уличного освещения ночью в летний период. Так, Боровлянский сельисполком занимался этим с 2015 года. В 2017 году решением от 26 мая № 514 улицы всех населенных пунктов сельсовета не освещались по ночам с 1 июня по 25 августа.

А райисполкомы Минской области не только не противились таким практикам, но иногда и сами просили отключать освещение. Так, Минский райисполком 18 апреля 2016 года предложил Минским электросетям отключать освещение ночью в Минском районе и зимой, и летом.

Делалось это все для экономии. В частности, в Минском районе таким образом летом 2016 года было сэкономлено 100 тыс. рублей, или 6,2% от фактически понесенных затрат. А Боровлянский сельисполком в 2017 году сэкономил 30 тыс. рублей.

В Генпрокуратуре такую экономию назвали крайне незначительной, заявив, что недостаточная освещенность населенных пунктов негативно повлияла на криминогенную ситуацию. Так, только в Боровлянском сельсовете летом 2017 года число краж ночью выросло на 125% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (с 12 до 27), также были зарегистрированы разбой, убийство, пять уголовно наказуемых хулиганств. Количество умышленных телесных повреждений увеличилось на 166% (с 3 до 8), мелких хулиганств – на 132% (с 22 до 51), распитий спиртных напитков в общественных местах – на 339% (с 28 до 123), мелких хищений – на 150% (с 6 до 15). Подобная ситуация и в других районах Минской области, где отключалось уличное освещение.

В Генпрокуратуре отметили, что незначительные сэкономленные суммы оказались несопоставимы с затратами государства по раскрытию преступлений и правонарушений, лечению и реабилитации потерпевших, компенсации ущерба в связи с травмированием граждан в темное время суток.

В связи с этим Генпрокуратура потребовала от Миноблисполкома неукоснительно исполнять нормы, касающиеся уличного освещения, привлечь к дисциплинарной ответственности виновных, рассмотреть этот вопрос на заседании Миноблисполкома с участием глав местных органов власти и представителей милиции.