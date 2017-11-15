Гражданин Беларуси осужден за наемничество

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Гомельский областной суд приговорил 41-летнего жителя Речицы Виталия Митрофанова к двум годам ограничения свободы за наемничество.

Рассмотрение уголовного дела об участии в военных действиях на территории соседнего государства длилось 2 недели и сегодня суд огласил приговор.



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"Данный гражданин Беларуси признан виновным в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участии в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

По ее словам, обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Суд также постановил изменить обвиняемому меру пресечения и отпустить из-под стражи в зале суда до вступления приговора в законную силу, сказала Барсукова. При этом она уточнила, что, по решению суда, к обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также суд принял решение зачесть в срок отбывания наказания срок нахождения под стражей — как день за два.

Как сообщается в открытых интернет-источниках, Митрофанов воевал на территории ДНР с апреля по июнь этого года. По данным следствия, он охранял склады и нес боевое дежурство. Когда в середине лета приехал домой, обвиняемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело и поместили под стражу в СИЗО.

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Как ранее сообщал Sputnik, в 2016 году в Беларуси ужесточена ответственность за незаконное добровольное участие граждан в боевых действиях на территории иностранного государства. Данный законопроект в Овальном зале представлял председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик. Закон вступил в силу, и, в соответствии с ним, участие в боевых действиях на территории других государств может караться лишением свободы сроком до 5 лет лишения свободы.