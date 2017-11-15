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Гражданин Беларуси осужден за наемничество
16.11.2017 16:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Гомельский областной суд приговорил 41-летнего жителя Речицы Виталия Митрофанова к двум годам ограничения свободы за наемничество.
Рассмотрение уголовного дела об участии в военных действиях на территории соседнего государства длилось 2 недели и сегодня суд огласил приговор.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Данный гражданин Беларуси признан виновным в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участии в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
По ее словам, обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Суд также постановил изменить обвиняемому меру пресечения и отпустить из-под стражи в зале суда до вступления приговора в законную силу, сказала Барсукова. При этом она уточнила, что, по решению суда, к обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также суд принял решение зачесть в срок отбывания наказания срок нахождения под стражей — как день за два.
Как сообщается в открытых интернет-источниках, Митрофанов воевал на территории ДНР с апреля по июнь этого года. По данным следствия, он охранял склады и нес боевое дежурство. Когда в середине лета приехал домой, обвиняемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело и поместили под стражу в СИЗО.
Как ранее сообщал Sputnik, в 2016 году в Беларуси
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Суд назначил жителю Речицы два года "химии" за то, что он принимал участие в военных действия на территории иностранного государства.
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