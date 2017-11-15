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Умер автор музыки к фильмам "Джанго" и "Убить Билла"

16.11.2017 16:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Итальянский композитор Луис Энрикес Бакалов скончался в больнице Рима в возрасте 84 лет, сообщил в четверг итальянский портал ANSA.

Бакалов известен в первую очередь как автор музыки для фильмов американского режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" и "Джанго освобожденный". Кроме этого, он был композитором для фильмов "Тихий Дон" и "Свободное падение".

Бакалов скончался в четверг 15 ноября в больнице Рима. Музыканту было 84 года. По предварительным данным, причиной его смерти стала ишемическая болезнь сердца, с которой его госпитализировали несколько дней назад.

За свою карьеру Бакалов написал музыку для двух десятков известных фильмов. Также он активно гастролировал как пианист. Бакалов является обладателем ряда наград: от "Оскара" и до BAFTA.

Знаменитый исполнитель и композитор родился в 1933 году в Аргентине в семье иммигрантов-евреев из Болгарии. Позже он переехал в Италию, где и обрел известность как музыкант.

 
Теги: Минск
 
 
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Итальянец Луис Энрикес Бакалов является лауреат премии "Оскар" за музыку, написанную к фильму "Почтальон".

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