|
Умер автор музыки к фильмам "Джанго" и "Убить Билла"
16.11.2017 16:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Итальянский композитор Луис Энрикес Бакалов скончался в больнице Рима в возрасте 84 лет, сообщил в четверг итальянский портал
Бакалов известен в первую очередь как автор музыки для фильмов американского режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" и "Джанго освобожденный". Кроме этого, он был композитором для фильмов "Тихий Дон" и "Свободное падение".
Бакалов скончался в четверг 15 ноября в больнице Рима. Музыканту было 84 года. По предварительным данным, причиной его смерти стала ишемическая болезнь сердца, с которой его госпитализировали несколько дней назад.
За свою карьеру Бакалов написал музыку для двух десятков известных фильмов. Также он активно гастролировал как пианист. Бакалов является обладателем ряда наград: от "Оскара" и до BAFTA.
Знаменитый исполнитель и композитор родился в 1933 году в Аргентине в семье иммигрантов-евреев из Болгарии. Позже он переехал в Италию, где и обрел известность как музыкант.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянец Луис Энрикес Бакалов является лауреат премии "Оскар" за музыку, написанную к фильму "Почтальон".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии