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В Минской области власти экономили на безопасности сельских жителей
16.11.2017 15:33 — Новости Общества | БДГ
Благодаря жалобе жителя Боровлян Минского района Генеральная прокуратура Беларуси выявила факты необеспечения в Минской области надлежащих стандартов освещения улиц. Что касается других областей, то о нарушениях на их территориях пока не собзается.
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А райисполкомы Минской области не только не противились таким практикам, но иногда и сами просили отключать освещение. Так, Минский райисполком 18 апреля 2016 года предложил Минским электросетям отключать освещение ночью в районе и зимой, и летом.
Делалось это все для экономии. В частности, в Минском районе таким образом летом 2016 года было сэкономлено 100 тыс. рублей (6,2% от фактических затрат). А Боровлянский сельисполком в 2017 году сэкономил 30 тыс. рублей.
В Генпрокуратуре такую экономию считают крайне незначительной, тем более, что недостаточная освещенность населенных пунктов негативно повлияла на криминогенную ситуацию. Так, только в Боровлянском сельсовете этим летом число краж ночью выросло на 125% по сравнению с летом прошлого года, также были фиксировались разбой, убийство, пять уголовно наказуемых хулиганств. Умышленных телесных повреждений стало больше на 166%, мелких хулиганств – на 132%, распитий спиртных напитков в общественных местах – на 339%, мелких хищений – на 150%. Подобная ситуация и в других районах области, где отключалось уличное освещение.
В результате незначительные сэкономленные суммы оказались несопоставимы с затратами государства по раскрытию преступлений и правонарушений, лечению и реабилитации потерпевших, компенсации ущерба в связи с травмированием граждан в темноте.
В связи с этим Генпрокуратура потребовала от Миноблисполкома неукоснительно исполнять нормы, касающиеся уличного освещения, привлечь к дисциплинарной ответственности виновных, рассмотреть этот вопрос с участием глав местных органов власти и представителей милиции.
Напомним, что в октябре с неожиданно резкой критикой вырубки деревьев и уплотнительной застройки
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Благодаря жалобе жителя Боровлян Минского района Генеральная прокуратура Беларуси выявила факты необеспечения в Минской области надлежащих стандартов...
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