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В Минской области власти экономили на безопасности сельских жителей

16.11.2017 15:33 — Новости Общества | БДГ  
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Благодаря жалобе жителя Боровлян Минского района Генеральная прокуратура Беларуси выявила факты необеспечения в Минской области надлежащих стандартов освещения улиц. Что касается других областей, то о нарушениях на их территориях пока не собзается.

В Генпрокуратуре отметили, в ряде районов несколько лет местные власти неправомерно выносят акты об отключении уличного освещения ночью в летний период. Так, Боровлянский сельисполком занимался этим с 2015 года. В 2017 году решением от 26 мая № 514 улицы всех населенных пунктов сельсовета не освещались по ночам с 1 июня по 25 августа.

А райисполкомы Минской области не только не противились таким практикам, но иногда и сами просили отключать освещение. Так, Минский райисполком 18 апреля 2016 года предложил Минским электросетям отключать освещение ночью в районе и зимой, и летом.

Делалось это все для экономии. В частности, в Минском районе таким образом летом 2016 года было сэкономлено 100 тыс. рублей (6,2% от фактических затрат). А Боровлянский сельисполком в 2017 году сэкономил 30 тыс. рублей.

В Генпрокуратуре такую экономию считают крайне незначительной, тем более, что недостаточная освещенность населенных пунктов негативно повлияла на криминогенную ситуацию. Так, только в Боровлянском сельсовете этим летом число краж ночью выросло на 125% по сравнению с летом прошлого года, также были фиксировались разбой, убийство, пять уголовно наказуемых хулиганств. Умышленных телесных повреждений стало больше на 166%, мелких хулиганств – на 132%, распитий спиртных напитков в общественных местах – на 339%, мелких хищений – на 150%. Подобная ситуация и в других районах области, где отключалось уличное освещение. 

В результате незначительные сэкономленные суммы оказались несопоставимы с затратами государства по раскрытию преступлений и правонарушений, лечению и реабилитации потерпевших, компенсации ущерба в связи с травмированием граждан в темноте. 

В связи с этим Генпрокуратура потребовала от Миноблисполкома неукоснительно исполнять нормы, касающиеся уличного освещения, привлечь к дисциплинарной ответственности виновных, рассмотреть этот вопрос с участием глав местных органов власти и представителей милиции.  

Напомним, что в октябре с неожиданно резкой критикой вырубки деревьев и уплотнительной застройки выступил Александр Лукашенко. Эксперты считают, что проблема назрела уже давно: практически каждое обсуждение градостроительных планов перерастает в конфликт — но будет ли практическая ценность от заявлений пока непонятно.

 
 
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Благодаря жалобе жителя Боровлян Минского района Генеральная прокуратура Беларуси выявила факты необеспечения в Минской области надлежащих стандартов...

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