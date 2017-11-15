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Донор-мошенник из Бреста попал под следствие

16.11.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Житель Бреста подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами областная станция переливания крови, сообщили в СК.

Противоправные действия мужчины были выявлены оперативниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Московского РОВД Бреста, а в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси.

Донор-мошенник из Бреста попал под следствие
© Sputnik / Александр Шурмелев
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"Следствием установлено, что подозреваемый напряжении трех лет приносил на стации переливания крови подложные справки о том, что ему на рабочем месте предоставлены выходные дни, положенные по законодательству после сдачи донорской крови", — рассказали Sputnik в Следственном комитете.

По словам следователей, а станция переливания на основании этих липовых справок оплачивала мужчине выходные дни, хотя фактически он находился на своем рабочем месте и за эти же дни получил заработную плату.

Действиями брестчанина учреждению был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 3000 рублей, который в настоящее время им в полном объеме возмещен. Как отметили в СК, следственные действия продолжаются.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В отношении мужчины, который приносил липовые справки на станцию переливания крови, возбуждено уголовное дело.

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