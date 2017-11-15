Лукашенко подписал указ о проведении местных выборов

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №410 "О назначении выборов в местные Советы депутатов", сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.



© Sputnik/ Илья Питалев Лукашенко дал согласие на проведение 18 февраля местных выборов

На этой неделе глава государства принимал с докладом главу ЦИК Лидию Ермошину, в ходе встречи с которой согласился на предложенную дату проведения выборов в местные советы депутатов — 18 февраля следующего года.

Как рассказали в пресс-службе президента, в четверг он подписал Указ № 410 "О назначении выборов в местные Советы депутатов".

Государственные органы и другие организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов. Правительство, согласно указу, должно профинансировать расходы на избирательную кампанию.

Как заявляла Ермошина, бюджет местных выборов 2018 года составит около 10,5 миллиона долларов США.

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