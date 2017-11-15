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Лукашенко подписал указ о проведении местных выборов

16.11.2017 18:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №410 "О назначении выборов в местные Советы депутатов", сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.

Лукашенко подписал указ о проведении местных выборов
© Sputnik/ Илья Питалев
Лукашенко дал согласие на проведение 18 февраля местных выборов

На этой неделе глава государства принимал с докладом главу ЦИК Лидию Ермошину, в ходе встречи с которой согласился на предложенную дату проведения выборов в местные советы депутатов — 18 февраля следующего года.

Как рассказали в пресс-службе президента, в четверг он подписал Указ № 410 "О назначении выборов в местные Советы депутатов".

Государственные органы и другие организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов. Правительство, согласно указу, должно профинансировать расходы на избирательную кампанию.

Как заявляла Ермошина, бюджет местных выборов 2018 года составит около 10,5 миллиона долларов США.

Местные советы депутатов: кого будут выбирать по всей стране 18 февраля? >> 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства указом утвердил ранее согласованную дату выборов в местные советы - 18 февраля 2018 года.

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