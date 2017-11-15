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Исламист-подрывник из Полоцка получил 12 лет колонии

16.11.2017 18:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Витебский областной суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Полоцка, который обвинялся в совершении ряда преступлений, в том числе разжигании вражды и изготовлении взрывных устройств, сообщили в суде.

По информации суда, белорус в 2013 году уехал в Германию, где принял ислам и стал исповедовать его радикальную суннитскую форму. В ФРГ он через соцсети распространял пропагандистские материалы запрещенной в ряде стран террористической группировки "Исламское государство". В 2015 году его депортировали в Беларусь, где полочанин продолжил свою "деятельность". В октябре 2016-го он по инструкции из интернета изготовил взрывчатку, а также части самодельного взрывного устройства.

Суд признал жителя Полоцка виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 130, ч. 2 ст. 343, а также ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (возбуждение религиозной и иной социальной вражды; распространение порнографических изображений; изготовление и хранение взрывчатых веществ, основных частей взрывных устройств).

"Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет", – сказали в Витебском областном суде.

Там также отметили, что отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорус в 2013 году уехал в Германию, где принял ислам и стал исповедовать его радикальную суннитскую форму.

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