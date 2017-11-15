Проблемы с расчетами карточками могут быть в Беларуси 18 ноября

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Кратковременные перерывы в обслуживании банковских карт могут быть в Беларуси ночью в субботу 18 ноября, сообщила пресс-служба ОАО "Беларусбанк" со ссылкой на Банковский процессинговый центр.

По информации банка, на этот день в БПЦ запланированы технологичесткие работы на оборудовании.

"В связи с проведением технологических работ 18 ноября в период с 00:00 до 04:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что граждане в это время могут испытывать проблемы при расчетах в сети организаций торговли и сервиса (магазины, АЗС), а также пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и каналах дистанционного обслуживания, которые подключены к аппаратно-программному комплексу процессингового центра.

Аналогичные мероприятия запланированы в БПЦ и на ночь 25 ноября, в связи с чем также возможны трудности в расчетах.