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"Украшения любимого праздника". В Гомеле открылась выставка елочных игрушек

25.11.2017 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Выставка «Музей елочных игрушек» открылась 24 ноября в гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей. Это самая большая представленная коллекция елочных украшений в Беларуси.


Экспозиция елочных игрушек из разных стран и континентов расположилась в трех залах. К каждой группе новогодних украшений прилагается информация о секретах их создания, особенностях празднования Рождества и Нового года в различных уголках мира.

Стоимость полного билета на посещение выставки — 6 рублей, льготного и группового билета от 10 человек — 4 рубля.














 
 
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Это самая большая представленная коллекция елочных украшений в Беларуси.

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