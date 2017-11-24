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"Украшения любимого праздника". В Гомеле открылась выставка елочных игрушек
25.11.2017 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Выставка «Музей елочных игрушек» открылась 24 ноября в гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей. Это самая большая представленная коллекция елочных украшений в Беларуси.
Экспозиция елочных игрушек из разных стран и континентов расположилась в трех залах. К каждой группе новогодних украшений прилагается информация о секретах их создания, особенностях празднования Рождества и Нового года в различных уголках мира.
Стоимость полного билета на посещение выставки — 6 рублей, льготного и группового билета от 10 человек — 4 рубля.
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Это самая большая представленная коллекция елочных украшений в Беларуси.
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