Выставка «Музей елочных игрушек» открылась 24 ноября в гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей. Это самая большая представленная коллекция елочных украшений в Беларуси.





Экспозиция елочных игрушек из разных стран и континентов расположилась в трех залах. К каждой группе новогодних украшений прилагается информация о секретах их создания, особенностях празднования Рождества и Нового года в различных уголках мира.

Стоимость полного билета на посещение выставки — 6 рублей, льготного и группового билета от 10 человек — 4 рубля.



















































