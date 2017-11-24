Кошка или собака в доме — дело обычное. Однако порой любовь к домашним животным переходит разумные границы. В Гомеле пенсионерка попала с инсультом в больницу. Попросила соседку присмотреть за домашними любимцами. Та, открыв дверь, испытала настоящий шок: в малосемейной однокомнатной квартире оказалось 24 хвостатых существа. За дело взялись зооволонтеры, пытавшиеся раздать животных через соцсети. Однако хозяйка вернулась и не хочет расставаться со «своими детками», даже дверь не всем открывает. Что будет с «кошкиным домом», выяснял корреспондент «СБ — Беларусь сегодня» .



Фото: vk

Найти популярную в соцсетях кошатницу оказалось непросто. Фото котиков волонтеры постили, а вот адрес их обитания дать наотрез отказались. Объясняли это боязнью за судьбу животных. Мол, если коммунальщики узнают — всех отправят «на мыло». Представительница зоодвижения «Подари им шанс» Светлана Гуринович понимает неоднозначность ситуации:

— Мы кормили животных , убирали за ними, пока хозяйка была в больнице. Сейчас собираем средства на стерилизацию. Когда они стерилизованы, их легче раздать. Хотя кошатница и против этого. Получается проблема: с одной стороны, она закрывается и не хочет отдавать своих питомцев. С другой — мы боимся, что нагрянут из службы отлова животных и всех заберут.

Мне с трудом удалось найти «кошкин дом» и нужную квартиру. Помогло сарафанное радио во дворах — там все о всех знают. Однако за дверью никто не откликнулся на мои звонки и стуки, ответом было только слабое мяуканье. Через некоторое время появилась владелица домашнего «котопарка» с сумкой еды для своих питомцев. 58-летняя Надежда Васильевна в квартиру меня пустить не согласилась , но оказалась разговорчивой:

— У меня были кошка и кот. Потом начали рождаться котята. Топить их или выбрасывать на улицу я не могла, они — живые. Теперь привыкла. Они мне как дети. На самом деле я — очень одинокий человек, у меня нет близких и родных. Эти котики — единственные живые существа, которые меня встречают, слушают, любят. Без них я умру…

— Но 24 кота на 12 квадратных метрах — это же шум и вонь? Вы же не выпускаете их гулять?

— Нет, они все сидят у меня, чтобы никому не мешали. А запах? Понюхайте, в коридоре не пахнет. Я мою пол, использую освежители воздуха. Не хочу никому мешать, создавать проблемы и неудобства. Поймите, у меня было уже 3 инсульта, а эти живые существа меня очень поддерживают.

— Есть шанс их раздать в хорошие руки, через волонтеров…

— Я очень не хочу расставаться с «детками». Если придут коммунальщики и скажут — убирайте их, буду что-то придумывать. Пока не знаю, что вам сказать. Это моя семья.



Фото: Станислав Галковский, "СБ - Беларусь сегодня"

Для кого семья, а для иных — одни неудобства. В соседних квартирах кошатницу жалеют, но говорят, что нужно решать вопрос, потому что с таким подходом количество кошек будет только увеличиваться. По мнению Валентины Мендалевой, основная проблема — периодически возникающий неприятный запах:

— Мы и не знали, сколько там котов. Она в целом следит за чистотой, только летом, когда жарко, этот аромат тянет по этажу, приходится открывать балконы.

Но ведь есть же какие-то нормы проживания домашних животных в многоквартирных домах? Зверинец на 12 «квадратах» — явный перебор. К каждому случаю необходимо подходить индивидуально, основывается на практике заместитель директора гомельского коммунального унитарного предприятия «Спецкоммунтранс» Александр Никонов:

— Норма — не больше двух животных в квартире. Однако изымать лишних кошек и собак без решения суда мы не имеем права. Механизм такой: соседи жалуются на «квартирный зоопарк» в жилищно-эксплуатационное управление, оно в свою очередь обращается в суд, и потом в дело вступает служба отлова животных. Без жалоб со стороны жильцов мы ситуацию не нагнетаем. Но 24 кота — это потенциальная проблема. Сегодня они никому не мешают, а завтра начнутся жалобы. Поэтому хозяйке и волонтерам стоит поторопиться с раздачей животных. Еще хочу отметить важный нюанс. Неоднократно в обществе поднимается вопрос, что нам необходимы различные центры содержания безнадзорных животных. Они не помешают, но это не решает проблем. Простые цифры: за 10 месяцев нашей службой только в Гомеле отловлено 2.875 собак и кошек. Куда их поселить? В какие руки отдать? На данный момент волонтеры могут раздать только сотую часть. Поэтому единственный путь к сокращению безнадзорных животных — это принятие на законодательном уровне жестких норм по содержанию домашних питомцев: обязательная стерилизация за счет хозяев. Это — мировая практика.



Фото: Станислав Галковский, "СБ - Беларусь сегодня"

Во многих европейских государствах правовые нормы содержания собак и кошек именно такие. На хозяев ложится серьезная ответственность. Все укладывается в четкую схему: регистрация домашних животных с дальнейшей вакцинацией, стерилизацией и налогообложением. Выращивание щенят и котят — лицензируемая деятельность.

На данный момент у нас уже действуют требования для регистрации собак, содержащихся в квартирах. Выдается специальный медальон с номером животного. Своего рода паспорт. Собака зарегистрирована, значит, она привита. Если четвероногий питомец укусил прохожего, легко найти хозяина и взыскать моральный и физический вред. Плюс за «хвост» платится сбор. В каждом регионе свой — его размер устанавливают местные Советы. С котами проще — они свободны от прописки и сборов. В итоге счет питомцев у некоторых хозяев может идти на десятки.

Что получается? И животных жалко, и рядом жить невозможно, и хорошие руки не находятся. Проблемы рождаются из отсутствия четкой ответственности людей за тех, кого они приручили. 24 кота в гомельской квартире — ситуация в чем-то показательная. Пока не мешают — пусть себе живут. Потом одни будут их экстренно отлавливать, другие — всем миром со слезами спасать.