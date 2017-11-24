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Нетрезвый водитель занимался сексом за рулем машины и врезался в дерево
25.11.2017 11:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Секс за рулем машины, идущей на полном ходу, стал причиной аварии, произошедшей в США. Пока нетрезвый водитель и его спутница занимались сексом, идущая на полной скорости машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Самое ужасное, что кроме нетрезвой парочки в машине находился трехмесячный ребенок.
Водитель и его подружка получили переломы, но смогли самостоятельно выбраться из машины, сообщает The News Tribune. А вот ребенок к счастью, не пострадал — он находился в детской люльке, пристегнутой ремнем безопасности.
Водитель автомобиля был арестован приехавшей полицией.
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Кроме пьяной парочки в автомобиле находился трехмесячный ребенок, который, к счастью, не пострадал.
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