Нетрезвый водитель занимался сексом за рулем машины и врезался в дерево

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Секс за рулем машины, идущей на полном ходу, стал причиной аварии, произошедшей в США. Пока нетрезвый водитель и его спутница занимались сексом, идущая на полной скорости машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Самое ужасное, что кроме нетрезвой парочки в машине находился трехмесячный ребенок.

Водитель и его подружка получили переломы, но смогли самостоятельно выбраться из машины, сообщает The News Tribune. А вот ребенок к счастью, не пострадал — он находился в детской люльке, пристегнутой ремнем безопасности.

Водитель автомобиля был арестован приехавшей полицией.