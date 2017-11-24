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Более половины немцев не хотят видеть Меркель на повторных выборах

25.11.2017 11:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Более половины жителей Германии против повторного выдвижения кандидатуры канцлера Ангелы Меркель на выборах, свидетельствуют данные опросов немецких СМИ. Они были инциированы после того, как не сумев собрать правительство большинства Меркель высказалась за возможность повторных выборов в Бундестаг.

Более половины немцев не хотят видеть Меркель на повторных выборах
© REUTERS/ AXEL SCHMIDT
Хлопнули дверью: союзники Меркель вышли из переговоров о коалиции

Отмечается, что только 38,5 % немцев хотели бы снова видеть Меркель на посту канцлера. Еще 54 % респондентов признались, что они против повторного баллотирования Ангелы. А 61 % опрошенных отметили, что провал коалиционных переговоров в Германии неизбежно приведет к краху фрау.

В настоящее время рейтинг возглавляемого Меркель альянса ХДС/ХСС упал до 29,2 процента. Отмечается, что это самый низкий показатель за последнее время.

Сразу несколько парламентских партий Германии после провалов переговоров о формировании коалиции выступили с призывом провести досрочные выборы.

 
Теги: Минск
 
 
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Только 38,5 % немцев признались, что ничего против фрау Меркель в качестве канцлера не имеют.

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