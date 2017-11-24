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Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Беларуси 26 ноября

25.11.2017 11:36 — Новости Общества | БелТА  
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Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Беларуси 26 ноября
Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Беларуси 26 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории ожидаются дожди. В ночные и утренние часы местами будет туман. Ветер прогнозируется южный, днем - с переходом на западный, умеренный, ночью и утром - порывистый.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. Днем будет плюс 2-8.-0-

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Теги: Минск
 
 
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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Беларуси 26 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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