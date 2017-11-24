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Президент подарил мини-трактор семье с 10 детьми в Буда-Кошелево

25.11.2017 12:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Белорусский президент во время рабочей поездки в Гомельскую область посетил детский дом семейного типа с десятью детьми в Буда-Кошелево.

Президент подарил мини-трактор семье с 10 детьми в Буда-Кошелево
© Фото: пресс-служба президента РБ
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Семья Новиковых воспитывает трое своих и семеро приемных ребят. Имеет собственное хозяйство и большие планы по его расширению. Как признались супруги, хотят покупать телят. Александр Лукашенко решил поддержать большую семью и подарил ей мини-трактор "Белорус".

"У нас своей земли 40 соток. Такое место низкое, что на мотоблоке тяжеловато его обрабатывать. И хозяйство мы держим подсобное. Надо расширяться: хотим телят еще брать", — признались родители-воспитатели в эфире телеканала "Беларусь — 1".

Также глава государства успел выпить чаю с Новиковыми и послушать игру на баяне в исполнении воспитанника детского дома, после чего посоветовал ему по-отечески попробовать себя в игре на фортепиано.

"Баян-баном. Это хорошо. А если ты научишься играть на пианино, освоишь фортепиано и еще баян — ты будешь нарасхват. Все девчонки будут твои", — отметил президент.

Главу государства не отпустили без подарка: одна из воспитанниц подарила ему свою подделку и пожелала, чтобы она оставалась в стенах Дворца Независимости.

"Спасибо за детей. Вы молодцы. Дом у вас такой хороший, теплый", — сказал на прощание президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко побывал в гостях у детского дома семейного типа райцентра, в котором воспитываются трое своих и семеро приемных ребят.

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