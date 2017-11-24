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Авиакомпании "Победа" разрешили рейсы в Беларусь

25.11.2017 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Авиакомпания «Победа» получила допуск к регулярным рейсам в Беларусь. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России.


Фото с сайта flylowcost.ru

Согласно приказу на сайте Росавиации, низкобюджетному перевозчику разрешили летать по маршрутам Санкт-Петербург — Минск и Москва — Гомель. В обоих случаях допускается до 7 рейсов в неделю.

Какую стоимость билетов установит лоукостер, пока не сообщается. Ранее заявлялось, что «Победа» хотела предложить порядка 20 билетов по минимальной цене 14 евро в одну сторону, на каждом конкретном рейсе было бы доступно разное количество билетов по минимальной цене.

Напомним, «Победа» хотела открыть рейсы в Минск еще в 2015 году, планировалось, что столица Беларуси станет ее первым международным направлением. Перевозчик неоднократно подавал заявку в Росавиацию, но каждый раз получал отказ. Эксперты это связывали с тем, что условием выдачи допуска было согласование тарифов «Победы» белорусским нацперевозчиком «Белавиа», который опасался конкуренции. Это заявление вызвало удивление в Департаменте по авиации Министерства транспорта Беларуси.

«Для того чтобы разрешить или не разрешить выполнять полеты, к нам должен прийти целый пакет документов на аккредитацию в качестве авиакомпании, которую предложили к выполнению рейсов авиационные власти России, — сказал директор департамента Владимир Костин. — В департамент документы пришли только вчера вечером, 11 ноября, мы не успели их еще даже начать рассматривать».

Документы должны были рассмотреть в течение 30 дней, но какое решение было принято — не сообщалось.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Согласно приказу на сайте Росавиации, низкобюджетному перевозчику разрешили летать по маршрутам Санкт-Петербург - Минск и Москва - Гомель.

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