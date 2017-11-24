|
Авиакомпании "Победа" разрешили рейсы в Беларусь
25.11.2017 14:42 — Новости Общества | Tut.by
Авиакомпания «Победа» получила допуск к регулярным рейсам в Беларусь. Об этом
Согласно приказу на сайте Росавиации, низкобюджетному перевозчику разрешили летать по маршрутам Санкт-Петербург — Минск и Москва — Гомель. В обоих случаях допускается до 7 рейсов в неделю.
Какую стоимость билетов установит лоукостер, пока не сообщается. Ранее заявлялось, что «Победа» хотела предложить порядка 20 билетов по минимальной цене 14 евро в одну сторону, на каждом конкретном рейсе было бы доступно разное количество билетов по минимальной цене.
Напомним, «Победа»
«Для того чтобы разрешить или не разрешить выполнять полеты, к нам должен прийти целый пакет документов на аккредитацию в качестве авиакомпании, которую предложили к выполнению рейсов авиационные власти России, — сказал директор департамента Владимир Костин. — В департамент документы пришли только вчера вечером, 11 ноября, мы не успели их еще даже начать рассматривать».
Документы должны были рассмотреть в течение 30 дней, но какое решение было принято — не сообщалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно приказу на сайте Росавиации, низкобюджетному перевозчику разрешили летать по маршрутам Санкт-Петербург - Минск и Москва - Гомель.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии