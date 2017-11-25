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Журнал Time опроверг Трампа: ему не предлагали стать "Человеком года"

25.11.2017 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Журнал Time опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему предлагали снова стать "Человеком года".

Журнал Time опроверг Трампа: ему не предлагали стать "Человеком года"
© REUTERS/ Jonathan Ernst
Трамп уже начал писать длинные посты в Twitter

Ранее Трамп заявил, что американский журнал Time сообщил ему что, он, как и в прошлом году, возможно станет "Человеком года" по версии издания. Президент сказал, что решил отказаться — это потребует слишком много времени — придется проводить встречи и давать интервью.

Представители журнала Time заявили в официальном Twitter издания, что никогда не комментируют свой выбор до официальной публикации мен победителей. А это произойдет  6 декабря.

В 2016 году Трамп получил звание "Человек года — 2016", обойдя экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно, начиная с 1927 года. Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался второй раз стать "Человеком года" по версии журнала Time, а представители журнала заявили, что ничего ему не...

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