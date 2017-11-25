Жители агрогородка Парафьяново добились, чтобы поезд на Минск останавливался на их станции

Жители Парафьяново, что в Докшицком районе Витебской области, добились, чтобы новый поезд Минск — Полоцк останавливался на их станции. Теперь из агрогородка могут доехать в столицу почти в два раза быстрее, чем раньше.



Станция Парафьянов. Фото: tomkad.livejournal.com

Новый поезд бизнес-класса пойдет между Минском и Полоцком с 10 декабря. Планировалось, что по пути он будет останавливаться только в Молодечно, Вилейке и Крулевщизне. Жители Парафьяново добились, чтобы новый поезд останавливался и на их станции.

Местный житель Кастусь Шиталь предложил землякам собирать подписи, чтобы минский поезд останавливался и в Парафьяново. Он написал обращение в БелЖД, распечатал листы и пошел в народ: собирал подписи на центральной улице, сходил в магазины, в школу, в амбулаторию, в лесничество, на базу РАЙПО.

Кастусь рассказывает, что люди подписывались охотно:

— Я збіраў чатыры гадзіны ў панядзелак і яшчэ дзве ў аўторак — сабраў 192 подпісы. Многія людзі казалі, што ім гэты прыпынак патрэбны. З Мінскам Параф’янава найбольш звязана, хаця і знаходзіцца ў Віцебскай вобласці. У Мінск едуць вучыцца студэнты, сваякі шмат у каго ў сталіцу перабраліся. То старыя да дзяцей ездзяць, то дзеці да старых.

До сих пор жители Парафьяново могли добраться до Минска или ночным поездом Витебск-Минск (останавливался в Парафьяново глубокой ночью), или утренней связкой дизель-поезда и электрички с пересадкой в Молодечно.

Пока еще есть и пятничный поезд № 683 Минск-Полоцк — студенты из Минска массово добираются на нем домой. Но в расписании с 10 декабря он не находится — похоже, из-за запуска поезда бизнес-класса БелЖД планирует его отменить.

Железная дорога на обращение жителей отреагировала оперативно. В начале недели Кастусь Шиталь собирал подписи, а уже в субботу узнал, что остановку в Парафьяново в расписание добавили.

Теперь жители Парафьяново смогут добраться до Минска быстрее чем за два с половиной часа. Раньше на дорогу уходило не меньше четырех часов. Билет до Минска будет стоить меньше пяти рублей.

По пути из Полоцка в столицу поезд будет останавливаться в Парафьяново в 7.40, по пути из Минска в Полоцк — в 19.34. Причем время движения поезда между Полоцком и Минском из-за просьбы парафьяновских жителей не изменилось.

— Пры руху ў Мінск на тры хвіліны паменшаны час руху ад Маладзечна да Мінска, а ў зваротным шляху на тры хвіліны скарацілі стаянку ў Маладзечне, — объясняет Кастусь Шиталь.

Сегодня с утра Шиталь успел съездить в Докшицы на автостанцию (от Парафьяново до Докшиц, где нет железной дороги — около 10 километров). Молодой человек просит откорректировать расписание автобуса Волколаты-Докшицы, который ездит через Парафьяново — так, чтобы он приезжал как раз к вечернему поезду.

— Аўтобус зараз адпраўляецца з Параф’янава ў 19.24, а цягнік будзе прыходзіць ў 19.34. Думаю, што расклад скарэктуюць без праблем, — рассуждает Кастусь.



Станция Парафьянов. Фото: tomkad.livejournal.com