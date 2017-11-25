|
Росавиация позволила лоукостеру "Победа" летать в Беларусь
25.11.2017 17:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Низкобюджетной авиакомпании "Победа" разрешено летать в Беларусь, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России.
Соответствующий приказ Росавиации был
В каждом случае допускается до семи авиарейсов в неделю.
Пока не сообщается, какую цену на билеты установит лоукостер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для выполнения перевозок необходимо, чтобы белорусские авиационные власти рассмотрели и одобрили документы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии