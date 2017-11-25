МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Низкобюджетной авиакомпании "Победа" разрешено летать в Беларусь, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России.

Соответствующий приказ Росавиации был опубликован в субботу. Согласно его данным, перевозчик "Победа" получил допуск к регулярным рейсам в РБ. В частности, самолетам авиакомпании разрешили летать по маршрутам Санкт-Петербург – Минск и Москва – Гомель.

В каждом случае допускается до семи авиарейсов в неделю.

Пока не сообщается, какую цену на билеты установит лоукостер.