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Росавиация позволила лоукостеру "Победа" летать в Беларусь

25.11.2017 17:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Низкобюджетной авиакомпании "Победа" разрешено летать в Беларусь, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России.

Соответствующий приказ Росавиации был опубликован в субботу. Согласно его данным, перевозчик "Победа" получил допуск к регулярным рейсам в РБ. В частности, самолетам авиакомпании разрешили летать по маршрутам Санкт-Петербург – Минск и Москва – Гомель.

В каждом случае допускается до семи авиарейсов в неделю.

Пока не сообщается, какую цену на билеты установит лоукостер.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Для выполнения перевозок необходимо, чтобы белорусские авиационные власти рассмотрели и одобрили документы.

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