|
Мясникович - об учебе в вузах: Нужно больше практики на производствах и целевой подготовки
25.11.2017 21:48 — Новости Общества | Tut.by
На уровне университетского образования нужно увеличить производственную практику,
Мясникович подчеркнул, что высшее образование должно быть практико-ориентированным. «На уровне университетского образования нужно существенно увеличить производственную практику. Но при этом, если молодой человек во время обучения осознает, что выбрал не то направление, надо дать ему возможность перейти в другое учебное заведение», — сказал он.
Михаил Мясникович обратил внимание и на вопросы закрепления молодых специалистов на селе: «Надо в большей степени практиковать целевую подготовку кадров. Если молодой человек интересуется сельским хозяйством, близок к сельскохозяйственному производству, надо дать ему возможность получить высшее образование и закрепиться в том регионе, откуда он родом».
По его словам, большинство молодых людей сегодня стремится получить высшее образование, при этом теряется престиж среднего специального и профессионально-технического. «В то же время молодой человек, получив профессионально-техническое или среднее специальное образование, может стать квалифицированным специалистом и хорошо устроиться», — добавил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом, по его мнению, "если молодой человек во время обучения осознает, что выбрал не то направление, надо дать ему возможность перейти в другое учебное...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии