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Мясникович - об учебе в вузах: Нужно больше практики на производствах и целевой подготовки

25.11.2017 21:48 — Новости Общества | Tut.by  
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На уровне университетского образования нужно увеличить производственную практику, заявил Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович во время посещения Института национальной безопасности.


Мясникович подчеркнул, что высшее образование должно быть практико-ориентированным. «На уровне университетского образования нужно существенно увеличить производственную практику. Но при этом, если молодой человек во время обучения осознает, что выбрал не то направление, надо дать ему возможность перейти в другое учебное заведение», — сказал он.

Михаил Мясникович обратил внимание и на вопросы закрепления молодых специалистов на селе: «Надо в большей степени практиковать целевую подготовку кадров. Если молодой человек интересуется сельским хозяйством, близок к сельскохозяйственному производству, надо дать ему возможность получить высшее образование и закрепиться в том регионе, откуда он родом».

По его словам, большинство молодых людей сегодня стремится получить высшее образование, при этом теряется престиж среднего специального и профессионально-технического. «В то же время молодой человек, получив профессионально-техническое или среднее специальное образование, может стать квалифицированным специалистом и хорошо устроиться», — добавил он.

 
 
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При этом, по его мнению, "если молодой человек во время обучения осознает, что выбрал не то направление, надо дать ему возможность перейти в другое учебное...

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