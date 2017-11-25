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"Белорусы в Северном Синае оказаться не могли". Посол в Египте - о месте, где произошел теракт

25.11.2017 23:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусов среди пострадавших во время теракта в Египте нет, сообщил 25 ноября посол Беларуси в Египте Сергей Рачков в эфире телеканала ОНТ.


Последствия взрыва в мечети в деревне Аль-Рауда рядом с городом Эль-Ариш на Синайском полуострове, 24 ноября 2017 года. Фото: alarabiya/Twitter.com

Напомним, в пятницу во время полуденной молитвы был совершен теракт в суфийской мечети Эр-Рауда в 30 км от приграничного с сектором Газа городом Эль-Ариш. Боевики сначала устроили взрыв внутри молельного дома, а затем открыли беспорядочную стрельбу по людям, пытавшимся в панике покинуть место происшествия. Погибли 305 человек.

Северный Синай, по словам белорусского дипломата, это закрытая зона, куда иностранцы не могут въехать — туда пускают только местных, и то по пропускам. «Поэтому белорусские туристы в Северном Синае оказаться не могли», — уверен Рачков.

Обстановка же в курортных зонах спокойная, полностью контролируется властями, усилены меры безопасности в гостиницах, аэропортах, на дорогах.

 
 
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Белорусов среди пострадавших во время теракта в Египте нет, сообщил 25 ноября посол Беларуси в Египте Сергей Рачков

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