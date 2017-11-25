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"Белорусы в Северном Синае оказаться не могли". Посол в Египте - о месте, где произошел теракт
25.11.2017 23:33 — Новости Общества | Tut.by
Белорусов среди пострадавших во время теракта в Египте нет, сообщил 25 ноября посол Беларуси в Египте Сергей Рачков в эфире телеканала
Напомним, в пятницу во время полуденной молитвы был
Северный Синай, по словам белорусского дипломата, это закрытая зона, куда иностранцы не могут въехать — туда пускают только местных, и то по пропускам. «Поэтому белорусские туристы в Северном Синае оказаться не могли», — уверен Рачков.
Обстановка же в курортных зонах спокойная, полностью контролируется властями, усилены меры безопасности в гостиницах, аэропортах, на дорогах.
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Белорусов среди пострадавших во время теракта в Египте нет, сообщил 25 ноября посол Беларуси в Египте Сергей Рачков
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