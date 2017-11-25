|
Более 15 тыс. детей примут участие в акции "Наши дети"
26.11.2017 10:54 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В благотворительной новогодней акции "Наши дети" на республиканском уровне примут участие более 15 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов, детей, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению акции, которое прошло под председательством заместителя премьер-министра Василия Жарко.
На заседании Василий Жарко отметил, что во время акции вниманием и заботой должен быть окружен каждый ребенок, а мероприятия в регионах и главную елку страны необходимо провести на высоком организационном и творческом уровне.
Василий Жарко поручил Министерству образования, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить решение организационных и материально-технических вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий акции.
Традиционная благотворительная новогодняя акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 11 декабря 2017 года по 10 января 2018 года. Традиционно во всех регионах страны в эти дни состоятся праздничные новогодние представления для детей с участием руководителей республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций и предприятий.
На главную елку страны будут приглашены около 2 тыс. детей в возрасте 8-14 лет из разных регионов Беларуси.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В благотворительной новогодней акции "Наши дети" на республиканском уровне примут участие более 15 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов,...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии