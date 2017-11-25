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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 27 ноября
26.11.2017 11:36 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник, 27 ноября, в Беларуси ожидаются дождь и мокрый снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно, по западу с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине осадки - дождь, мокрый снег. Утром и днем по востоку республики в отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега. Местами слабый туман. Ветер переменных направлений, умеренный.
Температура воздуха в течение суток - от минус 1 до плюс 4 градусов.-0-
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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник, 27 ноября, в Беларуси ожидаются дождь и мокрый снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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