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Театр Джигарханяна опроверг информацию о состоянии здоровья актера
26.11.2017 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Актер Армен Джигарханян не обращался за медицинской помощью в связи с отказом ног и в настоящее время лично прости всех СМИ не публиковать непроверенные сведения, говорится в официальном опровержении Театра под руководством Армена Джигарханяна.
Ранее СМИ распространили информацию об экстренной госпитализации артиста в тяжелом состоянии.
"Армен Борисович чувствует себя хорошо, у него прекрасное настроение, чего он желает всем, кто искренне интересуется делами театра и переживает за него лично. Сейчас он занят обдумыванием новой постановки", — написал руководитель отдела внешних связей Московского Драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Таир Хавиер Самуэль Бронштеин.
По его словам, чтобы немного отдохнуть и посвятить себя исключительно творческим делам, актер на несколько дней уехал в пансионат.
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В театре официально опровергли распространенную СМИ информацию о тяжелом состоянии здоровья известного артиста.
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