Эту одежду не пустили на подиум. Проект для тяжелобольных победил на конкурсе социальных стартапов

Детский хоспис в Гродно хочет шить удобную одежду для детей с тяжелыми заболеваниями и для инвалидов колясочников. Проект выиграл 10 тысяч рублей на конкурсе социальных стартапов SAP UP в Минске.



Представители хосписа в Минске во время объявления результатов конкурса социальных проектов. Фото предоставлено организаторами SAP UP

Людям с тяжелыми заболеваниями нужна особенная одежда: та, которая поможет чувствовать себя комфортно, уверенно, визуально скроет признаки болезни. Детский хоспис в Гродно решил создать социальное предприятие и шить такую одежду. Проект победил в конкурсе социальных стартапов SAP UP, который проходил в Минске 24 ноября.

Детский хоспис в Гродно уже отшил пробную коллекцию одежды для тяжело больных детей и их родителей — 15 моделей.

— Наша коллекция называется «Святаяннік». В ней мы объединили видение родителей, какой должна быть одежда для детей с очень тяжелым диагнозом. Ведь это дети, которые не могут сами держать голову, поднимать руки, — рассказывает директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко. — Мы знали, как подбирать детям лекарство, как их поить, кормить, обезболивать. Знали, как разговаривать с родителями, когда их дети умерли. Но нам казалось: неужели это проблема, одеть ребенка? Потом поняли: даже если у меня рука сломана, то каждый день надевать майку, пиджак, а потом их снимать, будет очень трудно. А человеку на инвалидной коляске еще труднее. В Беларуси для человека с инвалидностью нельзя купить адаптивную одежду. А она нужна людям не только людям на инвалидных колясках, но и женщинам после мастэктомии (операция по удалению молочной железы. — Прим. TUT.BY), тем, кто долгое время должны находиться в постели и совершать медицинские или гигиенические процедуры.











На социальное предприятие по пошиву адаптивной одежды хоспис хочет трудоустраивать людей с инвалидностью.

— У нас был плачевный опыт в Гродно, когда нашу коллекцию не пустили на Grodno Fashion Week из-за того, что ее будут демонстрировать дети с инвалидностью, — говорит Ольга Величко. — И это происходило в ту же неделю, когда белоруска на инвалидной коляске стала первой в мире . Сейчас мы ведем переговоры с Белорусским домом моды. Нам хотелось бы показать там свою пилотную коллекцию, чтобы наш опыт ретранслировался в учреждения, которые занимаются массовым пошивом. Это должно стать привычным делом, чтобы человек с расширенными потребностями мог спокойно через интернет заказать такую одежду или купить ее в магазине.



Выигранные деньги победители из Гродно хотят пустить на развитие проекта: закупку тканей и отшив новой коллекции адаптивной одежды

Проект из Гродно получил гран-при на конкурсе для социальных предпринимателей стартапов SAP UP. Конкурс впервые проходил в Беларуси, раньше он был ориентирован на Россию и Казахстан. Его цель — продвигать социальное предпринимательство и бизнес.

— Любопытно, что в 2016 году на конкурсе в Казахстане получил проект, который также направлен на создание адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями, — рассказали TUT.BY организаторы.

В Беларуси о похожем проекте уже тоже говорили. Весной 2017 года свою коллекцию одежды для инвалидов-колясочников презентовала дизайнер Екатерина Тикота.

Второе место на конкурсе SAP UP в Минске получил проект «Умный город» — это платформа, которая упростит сбор мнений у жителей домов и кварталов. Третье место у стартапа «Штурман» — это мобильное приложение для незрячих людей, которое поможет ориентироваться в пространстве. Авторы этих проектов выиграли поездку в Берлин — в центр поддержки социального предпринимательства.