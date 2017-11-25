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Эту одежду не пустили на подиум. Проект для тяжелобольных победил на конкурсе социальных стартапов
26.11.2017 14:23 — Новости Общества | Tut.by
Детский хоспис в Гродно хочет шить удобную одежду для детей с тяжелыми заболеваниями и для инвалидов колясочников. Проект выиграл 10 тысяч рублей на конкурсе социальных стартапов SAP UP в Минске.
Людям с тяжелыми заболеваниями нужна особенная одежда: та, которая поможет чувствовать себя комфортно, уверенно, визуально скроет признаки болезни. Детский хоспис в Гродно решил создать социальное предприятие и шить такую одежду. Проект победил в конкурсе социальных стартапов SAP UP, который проходил в Минске 24 ноября.
Детский хоспис в Гродно уже отшил пробную коллекцию одежды для тяжело больных детей и их родителей — 15 моделей.
— Наша коллекция называется «Святаяннік». В ней мы объединили видение родителей, какой должна быть одежда для детей с очень тяжелым диагнозом. Ведь это дети, которые не могут сами держать голову, поднимать руки, — рассказывает директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко. — Мы знали, как подбирать детям лекарство, как их поить, кормить, обезболивать. Знали, как разговаривать с родителями, когда их дети умерли. Но нам казалось: неужели это проблема, одеть ребенка? Потом поняли: даже если у меня рука сломана, то каждый день надевать майку, пиджак, а потом их снимать, будет очень трудно. А человеку на инвалидной коляске еще труднее. В Беларуси для человека с инвалидностью нельзя купить адаптивную одежду. А она нужна людям не только людям на инвалидных колясках, но и женщинам после мастэктомии (операция по удалению молочной железы. — Прим. TUT.BY), тем, кто долгое время должны находиться в постели и совершать медицинские или гигиенические процедуры.
На социальное предприятие по пошиву адаптивной одежды хоспис хочет трудоустраивать людей с инвалидностью.
— У нас был плачевный опыт в Гродно, когда нашу коллекцию не пустили на Grodno Fashion Week из-за того, что ее будут демонстрировать дети с инвалидностью, — говорит Ольга Величко. — И это происходило в ту же неделю, когда белоруска на инвалидной коляске
Проект из Гродно получил гран-при на конкурсе для социальных предпринимателей стартапов SAP UP. Конкурс впервые проходил в Беларуси, раньше он был ориентирован на Россию и Казахстан. Его цель — продвигать социальное предпринимательство и бизнес.
— Любопытно, что в 2016 году на конкурсе в Казахстане получил проект, который также направлен на создание адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями, — рассказали TUT.BY организаторы.
В Беларуси о похожем проекте уже тоже говорили. Весной 2017 года свою коллекцию одежды для инвалидов-колясочников
Второе место на конкурсе SAP UP в Минске получил проект «Умный город» — это платформа, которая упростит сбор мнений у жителей домов и кварталов. Третье место у стартапа «Штурман» — это мобильное приложение для незрячих людей, которое поможет ориентироваться в пространстве. Авторы этих проектов выиграли поездку в Берлин — в центр поддержки социального предпринимательства.
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Гродненский детский хоспис выиграл 10 тысяч рублей на конкурсе социальных стартапов SAP UP в Минске
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