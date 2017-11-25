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В Гомеле реконструкцией боя отметили освобождение города от немецко-фашистских захватчиков
26.11.2017 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Реконструкция боя состоялась 26 ноября у залива реки Сож, в Советском районе областного центра. Именно здесь осенью 1943 года шли в наступление бойцы 96-й и 217-й стрелковых дивизий Красной армии.
В реконструкции приняли участие 10 исторических белорусских клубов.
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В реконструкции приняли участие 10 исторических белорусских клубов.
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