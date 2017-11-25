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Реконструкторы показали бой за освобождение Гомеля в 1943-м

26.11.2017 16:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 26 ноя – Sputnik. Участники военно-исторических клубов со всех уголков Беларуси в воскресенье отметили 74-ю годовщину освобождения Гомеля масштабной реконструкцией у залива реки Сож вблизи Любенского озера.

Приближенное к оригинальному обмундирование, оружие, автобронетехника и то самое место – где шли в наступление бойцы 96-й и 217-й стрелковых дивизий Красной армии, обеспечили максимальную историческую достоверность.

Реконструкторы показали бой за освобождение Гомеля в 1943-м
© Sputnik/ Анна Соколова
Передать атмосферу осени 1943 года взялись члены десяти исторических клубов Беларуси

"Это уже третья реконструкция, в основе которой лежат бои на подступах к Гомелю. Нынешнюю историческую театрализацию можно назвать самой масштабной из показанных в городе до сих пор. В режиссировании действа использовались воспоминания очевидцев, многих из которых уже нет в живых", – рассказал Sputnik руководитель военно-исторического клубного объединения "Честь мундира" Владимир Колот.

На четырех гектарах земли можно было увидеть позиции обеих сторон. Слева – немецкий блокпост, жандармерия и строительство укреплений. Под прицелом немецких автоматов окопы копают мирные жители и пленные красноармейцы. Фашисты чувствуют, что скоро начнется стрельба. Справа – сквозь заросли ивняка движется группа разведчиков. Звучат первые выстрелы, на землю падают убитые фашисты. Советские войска атакуют, кругом стрельба, взрывы и запах пороха. Все настолько реалистично, что теряется чувство времени.

Реконструкторы показали бой за освобождение Гомеля в 1943-м
© Sputnik/ Анна Соколова
Это уже третья реконструкция ко Дню освобождения Гомеля. Участники "играют в войну" бесплатно, вход для зрителей свободный

Посмотреть на ожившую историю гомельчане и гости города пришли с детьми. Для них вдвойне интересно увидеть настоящее "поле боя". 

"Переживал? Не то слово. Я сильно злился на фашистов и кричал нашим, чтобы не ждали, а скорее шли в атаку", – поделился первыми впечатлениями Алексей Шкода, ученик школы №3. 

Реконструкторы показали бой за освобождение Гомеля в 1943-м
© Sputnik/ Анна Соколова
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Гомель стал первым областным центром Беларуси, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков. Именно 26 ноября 1943 года для выживших гомельчан закончился ужас оккупации, длившейся более двух лет.

Реконструкторы показали бой за освобождение Гомеля в 1943-м
© Sputnik/ Анна Соколова
Важно, чтобы все соответствовало действительности, даже внутренний настрой

Солдаты Вермахта при отступлении уничтожили все, что успели: от линий электропередач до здания вокзала. Однако все это мелочи по сравнению с человеческими жертвами: за время оккупации население города сократилось почти в десять раз – со 147 тысяч до 15 тысяч человек.

 
Теги: Гомель
 
 
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