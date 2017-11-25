Бездомный пес в Черногории спас девушку от грабителя

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Видео, на котором бездомная собака набросилась на грабителя, пытавшегося украсть у прохожей девушки сумку в столице Черногории – городе Подгорице, набирает популярность в социальных сетях.

Нападение произошло на одной из улиц Подгорицы и попало на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах можно видеть, как девушка идет по улице мимо собаки с сумками и пакетами в руках.

Затем к ней приближается мужчина, он толкает девушку и пытается вырвать у нее сумку. В этот момент пес набрасывается на грабителя, хватает его за куртку и прогоняет.

За сутки видео успело набрать более 170 тысяч просмотров, им поделилось почти 1600 человек. Самого пса пользователи социальных сетей уже назвали героем дня.