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Бездомный пес в Черногории спас девушку от грабителя
26.11.2017 18:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Видео, на котором бездомная собака набросилась на грабителя, пытавшегося украсть у прохожей девушки сумку в столице Черногории – городе Подгорице, набирает популярность в социальных сетях.
Нападение произошло на одной из улиц Подгорицы и попало на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах можно видеть, как девушка идет по улице мимо собаки с сумками и пакетами в руках.
Затем к ней приближается мужчина, он толкает девушку и пытается вырвать у нее сумку. В этот момент пес набрасывается на грабителя, хватает его за куртку и прогоняет.
За сутки видео успело набрать более 170 тысяч просмотров, им поделилось почти 1600 человек. Самого пса пользователи социальных сетей уже назвали героем дня.
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Мужчина хотел забрать у девушки сумку, но бездомный пес набросился на него и прогнал.
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