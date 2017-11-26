Вот здесь у нас чудесная история итальянцев, усыновивших мальчика из Беларуси. «С семи лет Гая Альгерти мечтала о брате, но родители отвечали: „У нас уже есть ты“. В январе 2003-го девочка с классом поехала в горы кататься на лыжах — и внезапно умерла. В тот же день, только уже в Беларуси, мама и папа Андрея Митрофанова зарегистрировали в загсе своего новорожденного сына. Несколько лет спустя мальчик оказался в интернате, и в 2012-м родители Гаи его усыновили». А пока они готовили документы на усыновление, у Андрея обнаружили рак — но и с этим семья справилась.
Мы уже начинаем привыкать к тому, что наши магазины переняли заграничную традицию «Черных пятниц». Смотрите и читайте же, как прошла последняя «Черная пятница» в Минске и есть ли у нее хоть что-то общее с американскими распродажами.
В Тбилиси прошел конкурс песни «Детское Евровидение — 2017». От Беларуси выступала Хелена Мерааи — а победил вот кто. Мы же тем временем посмотрели, как изменились участники конкурса прошлых лет от нашей страны — и вот повзрослевшие исполнители «Вместе мы большая сила», «Волшебного кролика» и десятка других композиций.
Ну и обязательно посмотрите, как выглядят модели Victоria’s Secret без косметики и фотошопа (мы тоже надеялись что плохо, но нет).
Литовские пограничники заставили белоруса снять с машины наклейку с символикой Победы — и вот почему. Спойлер: это нужно знать всем, кто ездит в страны Балтии!
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Вчера в мире отмечали День сапожника. В Беларуси в основном обувь не шьют, а ремонтируют — и от того, как, зависит, сколько еще прослужит носимая пара. Смотрите же, как выглядит современный мастер по ремонту обуви.
А вот здесь показываем, как студент разыгрывает минчан в метро и собирает миллионы просмотров на YouTube. За последние месяцы пранкер, например, пытался подремать на плече другого человека, обнять незнакомку, послушать музыку в чужих наушниках, заглянуть в смартфон.
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