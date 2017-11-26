ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цены на обеды в школах и садах, "Простая политика" и халявные билеты - все за выходные

27.11.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Фу-фу-фу: сегодня в стране дождь и мокрый снег. Утепляйтесь, берите зонты — и терпите, терпите, терпите. Скоро лето настоящая зима.


ВАЖНОЕ

Разобрались с юристом, какие нормы отменил или радикально изменил новый декрет о развитии предпринимательства. И вот здесь — 10 самых важных моментов.

Посмотрели, как с декабря изменятся цены на обеды в школах и детских садах. Итак, сколько вы, дорогие мамы и папы, будете платить за питание своих милых крошек — рассказываем здесь.

Курс биткоина в субботу поднялся до рекордных 8,7 тысячи долларов! Больше еще не было.

Белорусские биатлонисты (среди них и Даша Домрачева!) бежали в миксте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде — и вот с чем мы пришли к финишу.

БАТЭ в супердраматичной концовке вырвал победу в чемпионате Беларуси по футболу — сумели спастись на пятой добавленной минуте после счета 1:3! Мистика!


ПОПУЛЯРНОЕ

Вот здесь у нас чудесная история итальянцев, усыновивших мальчика из Беларуси. «С семи лет Гая Альгерти мечтала о брате, но родители отвечали: „У нас уже есть ты“. В январе 2003-го девочка с классом поехала в горы кататься на лыжах — и внезапно умерла. В тот же день, только уже в Беларуси, мама и папа Андрея Митрофанова зарегистрировали в загсе своего новорожденного сына. Несколько лет спустя мальчик оказался в интернате, и в 2012-м родители Гаи его усыновили». А пока они готовили документы на усыновление, у Андрея обнаружили рак — но и с этим семья справилась.

Мы уже начинаем привыкать к тому, что наши магазины переняли заграничную традицию «Черных пятниц». Смотрите и читайте же, как прошла последняя «Черная пятница» в Минске и есть ли у нее хоть что-то общее с американскими распродажами.


В Тбилиси прошел конкурс песни «Детское Евровидение — 2017». От Беларуси выступала Хелена Мерааи — а победил вот кто. Мы же тем временем посмотрели, как изменились участники конкурса прошлых лет от нашей страны — и вот повзрослевшие исполнители «Вместе мы большая сила», «Волшебного кролика» и десятка других композиций.

Изучили сайт госзакупок и выяснили, какие машины чаще всего покупают белорусские чиновники. Спойлер: нет, это не Geely! А вот здесь, кстати, рассказываем, сколько будут стоить те самые Geely Atlas.


Ну и обязательно посмотрите, как выглядят модели Victоria’s Secret без косметики и фотошопа (мы тоже надеялись что плохо, но нет).

Литовские пограничники заставили белоруса снять с машины наклейку с символикой Победы — и вот почему. Спойлер: это нужно знать всем, кто ездит в страны Балтии!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера в мире отмечали День сапожника. В Беларуси в основном обувь не шьют, а ремонтируют — и от того, как, зависит, сколько еще прослужит носимая пара. Смотрите же, как выглядит современный мастер по ремонту обуви.


Не так давно новости Зимбабве не волновали ни белорусов, ни весь остальной мир. Но все поменялось после, казалось бы, незначительного события — в стране просто сняли с должности вице-президента. Но кто бы мог подумать, что это приведет к госперевороту, а новости про Зимбабве попадут на первые полосы мировых СМИ! В новом проекте TUT.BY «Простая политика» эксперт за несколько минут вам все объяснит.

Вот вам ликбез от коммунальников: что нужно сделать, чтобы жировка приходила на электронную почту? Если вам это, конечно, нужно.

А вот здесь показываем, как студент разыгрывает минчан в метро и собирает миллионы просмотров на YouTube. За последние месяцы пранкер, например, пытался подремать на плече другого человека, обнять незнакомку, послушать музыку в чужих наушниках, заглянуть в смартфон.

Ну и вы точно не сможете прожить еще неделю, не узнав, кто живет дольше — толстые или худые. Ваши ставки, господа?

Все новости субботы, 25 ноября

Все новости воскресенья, 26 ноября

У нас — новый розыгрыш: вот вам шанс побороться за 6 халявных бесплатных билетов на «Песню года» в Минске. Мероприятие пройдет 3 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока — дерзайте. Кстати, любители халявы могут еще попробовать получить бесплатно квартиру-студию в центре Ливерпуля. Хорошей недели!

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 101
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Фу-фу-фу: сегодня в стране дождь и мокрый снег. Утепляйтесь, берите зонты - и терпите, терпите, терпите. Скоро лето настоящая зима.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ВМС Аргентины: причиной аварии на подлодке "Сан-Хуан" мог стать взрыв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика