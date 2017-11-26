Доброе утро!

Фу-фу-фу: сегодня в стране дождь и мокрый снег . Утепляйтесь, берите зонты — и терпите, терпите, терпите. Скоро лето настоящая зима.





ВАЖНОЕ

Разобрались с юристом, какие нормы отменил или радикально изменил новый декрет о развитии предпринимательства. И вот здесь — 10 самых важных моментов .

Посмотрели, как с декабря изменятся цены на обеды в школах и детских садах. Итак, сколько вы, дорогие мамы и папы, будете платить за питание своих милых крошек — рассказываем здесь .

Курс биткоина в субботу поднялся до рекордных 8,7 тысячи долларов! Больше еще не было.

Белорусские биатлонисты (среди них и Даша Домрачева!) бежали в миксте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде — и вот с чем мы пришли к финишу .

БАТЭ в супердраматичной концовке вырвал победу в чемпионате Беларуси по футболу — сумели спастись на пятой добавленной минуте после счета 1:3! Мистика!





ПОПУЛЯРНОЕ

Вот здесь у нас чудесная история итальянцев, усыновивших мальчика из Беларуси . «С семи лет Гая Альгерти мечтала о брате, но родители отвечали: „У нас уже есть ты“. В январе 2003-го девочка с классом поехала в горы кататься на лыжах — и внезапно умерла. В тот же день, только уже в Беларуси, мама и папа Андрея Митрофанова зарегистрировали в загсе своего новорожденного сына. Несколько лет спустя мальчик оказался в интернате, и в 2012-м родители Гаи его усыновили». А пока они готовили документы на усыновление, у Андрея обнаружили рак — но и с этим семья справилась.

Мы уже начинаем привыкать к тому, что наши магазины переняли заграничную традицию «Черных пятниц». Смотрите и читайте же, как прошла последняя «Черная пятница» в Минске и есть ли у нее хоть что-то общее с американскими распродажами.





В Тбилиси прошел конкурс песни «Детское Евровидение — 2017». От Беларуси выступала Хелена Мерааи — а победил вот кто . Мы же тем временем посмотрели, как изменились участники конкурса прошлых лет от нашей страны — и вот повзрослевшие исполнители «Вместе мы большая сила», «Волшебного кролика» и десятка других композиций.

Изучили сайт госзакупок и выяснили, какие машины чаще всего покупают белорусские чиновники . Спойлер: нет, это не Geely! А вот здесь, кстати, рассказываем, сколько будут стоить те самые Geely Atlas .





Ну и обязательно посмотрите, как выглядят модели Victоria’s Secret без косметики и фотошопа (мы тоже надеялись что плохо, но нет ).

Литовские пограничники заставили белоруса снять с машины наклейку с символикой Победы — и вот почему . Спойлер: это нужно знать всем, кто ездит в страны Балтии!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера в мире отмечали День сапожника. В Беларуси в основном обувь не шьют, а ремонтируют — и от того, как, зависит, сколько еще прослужит носимая пара. Смотрите же , как выглядит современный мастер по ремонту обуви.





Не так давно новости Зимбабве не волновали ни белорусов, ни весь остальной мир. Но все поменялось после, казалось бы, незначительного события — в стране просто сняли с должности вице-президента. Но кто бы мог подумать, что это приведет к госперевороту, а новости про Зимбабве попадут на первые полосы мировых СМИ! В новом проекте TUT.BY «Простая политика» эксперт за несколько минут вам все объяснит .

Вот вам ликбез от коммунальников: что нужно сделать, чтобы жировка приходила на электронную почту ? Если вам это, конечно, нужно.

А вот здесь показываем , как студент разыгрывает минчан в метро и собирает миллионы просмотров на YouTube. За последние месяцы пранкер, например, пытался подремать на плече другого человека, обнять незнакомку, послушать музыку в чужих наушниках, заглянуть в смартфон.

Ну и вы точно не сможете прожить еще неделю, не узнав, кто живет дольше — толстые или худые . Ваши ставки, господа?

Все новости субботы, 25 ноября

Все новости воскресенья, 26 ноября

У нас — новый розыгрыш: вот вам шанс побороться за 6 халявных бесплатных билетов на «Песню года» в Минске. Мероприятие пройдет 3 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока — дерзайте. Кстати, любители халявы могут еще попробовать получить бесплатно квартиру-студию в центре Ливерпуля . Хорошей недели!

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