Снег, ветер и туман. Погода на неделю в Гродно и области

Предстоящая неделя на Гродненщине будет холодной, туманной и снежной. На солнце надеяться не стоит.





В понедельник, 27 ноября, и ночью, и утром, и днем — сплошная облачность. Воздух днем прогреется всего до +1…3 °C.

Во вторник, 28 ноября, утром — облачно с прояснениями. Днем будет облачно и без осадков. Утром температура будет около нуля. Днем — 0…+2 °C. Будет ветрено — порывы до 15 м/c.

В среду, 29 ноября, утром будет облачно, без осадков. Днем пойдет мокрый снег, который к вечеру усилится. Утром температура будет около нуля. Днем — 0…+2 °C.

В четверг, 30 ноября, ночью обещают сильный мокрый снег. Утром — без осадков, но с туманом. Видимость — 400−600 метров. Утром и днем температура воздуха — около нуля. Весь день будет ветрено — порывы до 12 м/c.

В пятницу, 1 декабря, с утра и до вечера — сплошная облачность, дожди и мокрый снег. 0…+2 °C.

В выходные в регионе будет сплошная облачность. Будет дождливо и облачно. Температура воздуха днем в субботу — 0…+2 °C.

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