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Осенний снег и зимний ливень. Погода в Гомеле на неделю

27.11.2017 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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«Эй, полегче на поворотах!» — хочется кричать проносящемуся мимо ноябрю. Но он лишь сильнее жмет на газ. Что ж, давай, до свидания! Может, хоть декабрь будет посговорчивее.


В эти свои четыре последних дня осень возьмет от жизни все и даже больше!

Так, во вторник ожидается мокрый снег и метель, в среду — снова ненастье и -1°С. А в четверг порывы ветра достигнут 15 м/c.

Зато первый день зимы порадует любителей тепла. В пятницу обещают до +7°, ну и традиционный зимний ливень.

 
 
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