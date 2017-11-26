|
Осенний снег и зимний ливень. Погода в Гомеле на неделю
27.11.2017 08:19 — Новости Общества | Tut.by
«Эй, полегче на поворотах!» — хочется кричать проносящемуся мимо ноябрю. Но он лишь сильнее жмет на газ. Что ж, давай, до свидания! Может, хоть декабрь будет посговорчивее.
В эти свои четыре последних дня осень возьмет от жизни все и даже больше!
Так, во вторник ожидается мокрый снег и метель, в среду — снова ненастье и -1°С. А в четверг порывы ветра достигнут 15 м/c.
Зато первый день зимы порадует любителей тепла. В пятницу обещают до +7°, ну и традиционный зимний ливень.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Эй, полегче на поворотах!" - хочется кричать проносящемуся мимо ноябрю. Но он лишь сильнее жмет на газ. Что ж, давай, до свидания! Может, хоть декабрь будет...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии