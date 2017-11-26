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Съемки "Карточного домика" приостановлены из-за контракта со Спейси

27.11.2017 08:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Съемки финального сезона сериала "Карточный домик" приостановлены до 8 декабря, сообщают мировые СМИ.

Как отмечают продюсеры, идет работа над возобновлением съемочного процесса.

Съемки "Карточного домика" приостановлены из-за контракта со Спейси
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Обвиненного в домогательствах Кевина Спейси вырежут из фильма

Ранее компания заявила, что из-за сексуального скандала, связанного с актером Кевином Спейси, который задействован в сериале, сниматься в нем он больше не будет. Однако, как выяснилось, условия контракта таковы, что без актера "Карточный домик" сниматься не может.

"Мы продолжаем работать с Netflix в надежде, что вскоре мы возобновим съемки", — говорится в письме, которое продюсеры компании Media Rights Capital (MRC) направили актерам и съемочной группе.

Актерам обещано заплатить за вынужденный перерыв, который продлится с 27 ноября до 8 декабря.

В компании также отметили, что с пониманием отнесутся к возможному уходу актеров и членов съемочной группы для работы над другими проектами. Как сообщила MRC, дополнительную информацию они смогут предоставить не ранее 8 декабря.

О приостановке работы над новым сезоном "Карточного домика" кинокомпания объявила в конце октября 2017 года.

Скандал со Спейси

Спейси стал фигурантом громкого сексуального скандала после того, как в октябре звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп выступил с обвинениями в его адрес. По словам Рэппа, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси пытался соблазнить его. После этого в адрес голливудского актера, который признался в своей гомосексуальности, посыпались обвинения в домогательстве.

Кроме Рэппа к жалобам против актера присоединились еще несколько человек. Полиция начала расследование по этому поводу. Сам Спейси сейчас находится в той же клинике, в которой проходит реабилитацию продюсер Харви Вайнштейн, также обвиненный в домогательствах.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за сексуального скандала, связанного с актером Кевином Спейси, было принято решение остановить съемки сериала, однако условия контракта с актером не позволяют...

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