Снег, мокрый ветер. Какой будет погода в Могилеве в последние дни ноября

Последние дни ноября в Могилеве погода будет капризной: сильный ветер, мокрый снег, гололед. А первый день декабря обещает принести немного солнца и дождь. Кроме этого, будет пасмурно, ветрено.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 27 ноября, будет +2°С. Днем — дождь, вечером — мокрый снег.

Утро вторника начнется с мокрого снега. Днем будет +1°С, пасмурно. К вечеру поднимется порывистый ветер, а ночью ожидается метель.

В среду, 29 ноября, весь день будет порывистый ветер. Прогнозируют мокрый снег, гололед и -1°С.

В последний день ноября погода останется такой же: пасмурно, мокрый снег, порывистый ветер. В ночь на пятницу порывы ветра усилятся до 19 м/с, пойдет дождь.

В пятницу, 1 декабря, ветер будет по-прежнему сильным, порывистым. В первой половине суток ожидаются дожди, а днем даже может выглянуть солнце. Максимальная температура воздуха составит +4°С.

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