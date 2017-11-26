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Снег, мокрый ветер. Какой будет погода в Могилеве в последние дни ноября

27.11.2017 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Последние дни ноября в Могилеве погода будет капризной: сильный ветер, мокрый снег, гололед. А первый день декабря обещает принести немного солнца и дождь. Кроме этого, будет пасмурно, ветрено.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 27 ноября, будет +2°С. Днем — дождь, вечером — мокрый снег.

Утро вторника начнется с мокрого снега. Днем будет +1°С, пасмурно. К вечеру поднимется порывистый ветер, а ночью ожидается метель.

В среду, 29 ноября, весь день будет порывистый ветер. Прогнозируют мокрый снег, гололед и -1°С.

В последний день ноября погода останется такой же: пасмурно, мокрый снег, порывистый ветер. В ночь на пятницу порывы ветра усилятся до 19 м/с, пойдет дождь.

В пятницу, 1 декабря, ветер будет по-прежнему сильным, порывистым. В первой половине суток ожидаются дожди, а днем даже может выглянуть солнце. Максимальная температура воздуха составит +4°С.

Следи за точным прогнозом погоды в своем городе на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В первые дни декабря температура воздуха будет плюсовой.

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