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Ваш успех - наша награда. Школе Streamline 19 лет!
27.11.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
15 ноября 2017 года школе
Сертифицированный центр по приему международных экзаменов по трем языкам: TOEFL iBT®, PTE, LCCI, ÖSD, ACT, TCF Québec.
Наши аккредитации в сфере международного образования: English UK, ICEF, Quality English, Business English UK, EAQA.
Международная аккредитация Quality English Associate School.
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5 ноября 2017 года школе Streamline исполнилось 19 лет.
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