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Ваш успех - наша награда. Школе Streamline 19 лет!

27.11.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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15 ноября 2017 года школе Streamline исполнилось 19 лет. Начав свою историю с маленьких курсов, сейчас Streamline – это:

  • 9 иностранных языков и русский для иностранцев.
  • 200 преподавателей, в том числе из-за рубежа.
  • 7000 единовременно обучающихся студентов.
  • 25 учебных филиалов в Минске.















Сертифицированный центр по приему международных экзаменов по трем языкам: TOEFL iBT®, PTE, LCCI, ÖSD, ACT, TCF Québec.

Наши аккредитации в сфере международного образования: English UK, ICEF, Quality English, Business English UK, EAQA.

Международная аккредитация Quality English Associate School.

 
Теги: Минск
 
 
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5 ноября 2017 года школе Streamline исполнилось 19 лет.

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