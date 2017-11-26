Казалось бы, в современном мире невозможно замерзнуть насмерть на улице. Кто-нибудь обязательно увидит, что человеку стало плохо, и вызовет скорую. Но цифры говорят о другом — ежегодно в Беларуси от переохлаждения погибает 350−400 человек. Почему в последние минуты жизни человек начинает срывать c себя одежду? Чем рискуют худые и уставшие люди, оказавшись на морозе? И почему родственники погибших не верят в такую смерть? Об этом и не только TUT.BY рассказал Владимир Кузьмичев, заместитель начальника главного управления судебно-медицинских экспертиз Госкомитета судебных экспертиз.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Владимир Андреевич встречает нас в рабочем кабинете, с 9 этажа открывается красивый вид на разноцветные крыши Немиги.

— Сторона, на которой расположен кабинет, северная, — улыбается эксперт Владимир Кузьмичев.

Как доказательство его слов — зеленая пышная елка в углу, которая растет здесь не первый год. В кабинете достаточно прохладно и по иронии судьбы Владимир Андреевич много лет проводит судебно-медицинские экспертизы, в том числе в случаях, если есть подозрение, что человек умер от переохлаждения.

— Это миф, что от данной причины погибают только там, где холодная погода: на Севере, в Антарктиде, в странах с резко континентальным климатом. Смертельные случаи от переохлаждения встречаются и в Индии, в северных странах Африки, естественно, в Европе. В Беларуси ежегодно от переохлаждения погибает 350−400 человек, около 80% — это мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. Что примечательно, 2/3 из всех умерших находились в состоянии алкогольного опьянения, — рассказывает Владимир Кузьмичев.

— Почему так много мужчин среди погибших?

— Если посмотреть в целом, смертность у мужчин больше, чем у женщин. Они чаще имеют вредные привычки, занимаются более опасной деятельностью. На мой взгляд, у них более легкомысленное отношение к жизни. Если женщина зимой тепло одевается: шуба, шапка, перчатки, то мужчины в этом плане бесшабашные. Могут надеть легкую куртку, да еще и расстегнуть.

«Люди считают, если человек спит пьяный в снегу в добротной дубленке, с ним точно ничего не случится»

— По практике могу сказать, больше всего смертельных случаев приходится на конец осени и начало зимы. Люди еще не приспособлены переносить холод, легко одеваются, не до конца перешли на зимний режим одежды. А вот в конце зимы и начале весны погибших гораздо меньше.

— Владимир Андреевич, летом человек может замерзнуть насмерть?

— Естественно, такие случаи были. Кстати, около 17% людей, по данным специальной литературы, умирает при температуре от 0 до -10 градусов, наиболее опасным периодом считается -10… — 20 градусов. Ну, а после 30 градусов мороза люди погибают очень редко. Когда человек знает о такой экстремальной температуре, он более тепло одевается, и не рискует выйти на улицу, даже если очень пьяный.



Фото: Reuters

— Вообще кажется удивительным, что в современном мире может замерзнуть человек. Если он находится в городе, кто-то же обязательно его заметит, поможет.

— К сожалению, иногда люди проходят мимо замерзающего и считают: «Лежит пьяный, ну и пусть лежит». Людям кажется, ничего страшного не произойдет. Наоборот, быстрее протрезвеет на морозе. Особо обманчивое впечатление создают те мужчины, кто спит пьяным в снегу в добротной дубленке. Тут прохожие вообще уверены, что дубленка это гарантия того, что с человеком ничего не случится. Ошибаются.

Человек погибает от холода не только на улице, но и дома. Например, в этом году в Березино обнаружили три трупа. Когда так много жертв, первая версия, которая отрабатывается, это отравление каким-либо ядом или угарным газом. Судебно-медицинская экспертиза показала: никаких заболеваний или телесных повреждений, которые могли бы привести к смерти, не было обнаружено. Также не были выявлены какие-либо токсические вещества в организме. Эксперты на основании установленных морфологических признаков пришли к выводу, что причиной смерти трех человек стало переохлаждение. К сожалению, все трое накануне трагедии выпивали.

«Родным сложно поверить в нелепую смерть, они считают, что близкого убили»

— Однажды в Минске после новогоднего корпоратива пропал парень. Через некоторое время его нашли мертвым, сложно поверить, что молодой человек мог замерзнуть насмерть в городе.

— Родным тяжело поверить в такую нелепую смерть, они считают, что близкого убили. Долго не могут принять тот факт, что человек в самом расцвете сил погиб так неожиданно. Несколько лет назад в новогоднюю ночь минчанин ушел из дома. Его искали 2−3 дня, потом обнаружили мертвым в канале возле Боровлян, мужчина наполовину лежал в воде. Провели судебно-медицинскую экспертизу, поставили диагноз «переохлаждение», но родственники не согласились с этим. Они считали: мужчину убили, на теле были телесные повреждения. Добились перевскрытия, была назначена повторная экспертиза. Я лично сам все показал им во время экспертизы, объяснил, что причиной смерти действительно стало переохлаждение, но люди отказывались в это верить. Они остались при своем мнении, продолжили обращаться во все инстанции.

Эксперты знают признаки гибели от холода, а люди со стороны — нет. Именно поэтому часто принимают их за криминальный след. Например, возле трупа может лежать разбросанная одежда, на кистях, коленях и лице — множественные ссадины. Естественно, у них начинают возникать сомнения. Разве можно умереть своей смертью при таких обстоятельствах?



Эксперт Владимир Кузьмичев говорит, что родным погибшего легче поверить в убийство близкого, чем в нелепую смерть. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дело в том, что ссадины на кистях, коленях — это один из признаков переохлаждения. Обессиливший человек, находясь в близком к бессознательному состоянию, пробует встать, потом падает, опять встает. Руки, подгибаясь в лучезапястных суставах, ударяются тыльной поверхностью кистей об обледенелый грунт, затем человек пробует ползти, в результате везде образуются ссадины.

— Чем тогда объяснить разбросанную одежду?

— Есть такое явление как «холодовой психоз». Когда человек неправильно начинает воспринимать ситуацию, силы, компенсаторные механизмы терморегуляции исчерпаны, как не парадоксально, но у него в последние минуты жизни возникает ложное восприятие холода, ему становится тепло. И в этот момент человек начинает срывать с себя одежду. Однажды на проселочной дороге возле деревни нашли труп женщины. Она была полураздета, вся верхняя одежда была разбросана вокруг нее, каких-либо телесных повреждений не было. Объективно и обосновано эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стало переохлаждение.

«Переохлаждению чаще всего подвержены эмоционально и физически уставшие люди, голодные, худые и изможденные»

— Владимир Андреевич, вы говорите больше о мужчинах и женщинах, а дети могут замерзнуть от холода?

— Это единичные случаи. Малыши погибают от переохлаждения, когда мамы хотят от них избавиться после родов: оставляют на пустырях или в лесу, выбрасывают в мусорные баки, деревенские туалеты.

— Если ли какая-то цифра, сколько часов человек может провести на морозе прежде, чем погибнуть?

— Есть малодостоверный случай, к которому нужно относиться скептически. В 1826 году газеты сообщили, что в Швейцарских Альпах под глыбой льда был найден замерзший человек. Его оживили, и Роже Додсворт рассказал: он сын антиквара, умершего в 1654, а сам попал под лавину в 1660 году. Выходит, Роже 166 лет находился в замороженном состоянии. На ваш вопрос нельзя ответить однозначно, здесь много вводных данных.



Фото: Reuters

Например, я сам в молодости занимался горным и лыжным туризмом. С друзьями устраивали холодные ночевки на ледниках, по две недели проводил зимой в Хибинах и на Восточном Саяне. Ежедневно по 12 часов мы шли на лыжах при температуре от — 15 до — 30 градусов при достаточно скромном рационе. Но не получили даже обморожений. Потому что все время были в движении и на привалах сразу надевали теплые пуховики.

На то, как быстро погибнет человек от переохлаждения, влияет не только температура, но и влажность, скорость ветра, окружающая среда. Почему так много людей умирает в теплое время при температуре от 0 до -10 градусов? Потому что одежда чаще всего влажная, ветер сильный, в результате теплоотдача преобладает над теплопродукцией, и человек погибает. Например, при температуре 15 градусов в холодной воде можно находиться до 6 часов, а при температуре +1−2 — максимум 30 минут. Вспомните известный фильм «Титаник», большинство людей погибло не от утопления, а переохлаждения.

Еще один немаловажный фактор — состояние самого человека. Переохлаждению чаще всего подвержены эмоционально и физически уставшие люди, голодные, худые, изможденные, больные. Ну и, конечно, одну из основных ролей играет алкоголь. Под его действием расширяются кровеносные сосуды, в результате этого увеличивается теплоотдача, а человек по-другому начинает воспринимать холод, ему становится жарко.

— Так не зря говорят, что на зиму нужно набирать 2−3 килограмма, чтобы пережить холода?

— В этом есть доля правды. С более толстым подкожно-жировым слоем легче переносить холода. Однако нельзя сделать однозначный вывод, что полные люди не умирают от переохлаждения. Важна и одежда. Человек сразу попадет в зону риска, если на нем тесная, легкая и влажная одежда.

— Выпившие теряют ориентацию во времени и пространстве. Но как могут погибнуть остальные? Каким образом они так долго оказываются на морозе?

— Был случай, когда обнаружили труп с признаками переохлаждения. Судебно-медицинская экспертиза показала, у человека, пока он шел домой, случился инсульт. Он упал, потерял сознание, и, находясь в беспомощном состоянии, замерз. Или другой пример. Девушка умерла на морозе, при вскрытии обнаружили кровоизлияние связок голеностопного сустава, скорее всего, она подвернула ногу, идти быстро не смогла и замерзла.

«Чтобы не умереть, люди откусывали себе пальцы»

— Вы говорили, что иногда родственники не верят, что трезвый человек мог замерзнуть на холоде.

— Иногда людей находят с низкой концентрацией алкоголя, хотя те, кто видел человека незадолго до гибели, говорят, что тот много выпил. Дело в том, что при переохлаждении алкоголь быстрее сгорает в организме. Его концентрация становится низкой или вообще отсутствует, к тому времени, когда человек уже не может бороться с холодом. Для переохлаждения характерен так называемый признак «ножниц», когда в крови алкоголя почти нет, зато он есть в моче в большой концентрации. Это дает право говорить, что перед смертью человек изрядно выпил.



— Пока человек контролирует себя, он борется. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Владимир Андреевич, когда человек начинает замерзать, он пытается бороться со смертью: то встает, то падает. Выходит, в таком состоянии появляются какие-то резервные силы?

— Пока человек контролирует себя, он борется. Ходит, прыгает на месте, но при этом организм рефлекторно начинает компенсировать теплоотдачу. Ускоряется обмен веществ, прекращается потоотделение, сокращаются периферические сосуды, появляется мышечная дрожь, то есть, включаются механизмы, которые увеличиваеют теплопродукцию и уменьшает теплоотдачу, но ресурсы организма не безграничны и в конце концов резервы истощаются. Начинает происходить обратное: замедляется обмен веществ, начинается торможение коры головного мозга, возникают непреодолимая сонливость, безразличие, апатия, развивается слабость, человек понимает, что нужно как-то двигаться, а силы уже на исходе. Он падает, ударяется. Описаны случаи, когда люди кусали себя за пальцы, чтобы вернуть им чувствительность и не уснуть. Имеются даже сообщения о находке откусанных фаланг пальцев в желудке погибших. В последние минуты жизни человек падает, часто принимает позу зябнущего человека, т.е. свертывается в калачик, теряет сознание и умирает.

— Дайте совет, как нужно одеваться, чтобы не мерзнуть?

— Одежда должна быть свободной, теплой, удобной, естественно, должна быть теплая обувь, шапки и перчатки. Если человек выпил, лучше из дома не выходить. Если что-то отмечали в баре или кафе, друзьям и близким следует быть более внимательными, чутко отнестись к пьяному человеку. Провести домой или вызвать такси, чтобы вечер не закончился трагедией.