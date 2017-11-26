Прокуроры установили, кто в Мингорисполкоме скрывает свои доходы

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Должностные лица комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома недостаточно борются с коррупцией, сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуратура Минска провела очередную проверку мер, которые предпринимают руководители госорганов по борьбе с коррупцией. На этот раз проверяли комитет по архитектуре и строительству Минска.



© Фото: Могилевоблавтотранс Масштабное дело о взятках на Могилевоблавтотрансе направлено прокурору

"Проверка показала, что должностные лица комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома не всегда соблюдают требования антикоррупционного законодательства", — сообщили Sputnik в понедельник в Генпрокуратуре.

По словам собеседников агентства, ряд должностных лиц комитета и их близкие родственники указывали неполные сведения в декларациях о доходах и имуществе.

Также во время проверки были установлены недостатки в сфере осуществления государственных закупок товаров, вскрыты факты нерационального расходования бюджетных денежных средств при разработке градостроительных паспортов земельных участков, сказали в Генпрокуратуре.

Такая практика стала возможной ввиду недостаточно эффективной работы комиссии по противодействию коррупции: периодичность ее заседаний не обеспечивалась, планы работы не актуализировались, подведомственные организации были оставлены без внимания, отметили в собеседники Sputnik.

По итогам проверки прокуратурой Минска внесено представление в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.