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Твиттер Могилевского УВД взломали неизвестные и опубликовали пост про розыск Путина

27.11.2017 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Твиттер-аккаунт УВД Могилевского облисполкома взломан неизвестными. Сотрудники управления «К» уже выясняют обстоятельства, сообщило в соцсети МВД. Хакеры успели опубликовать пост о розыске Путина в Беларуси с хештегами #ЖывеБеларусь, #Кремль, #ПутинРозыск.


Скриншот страницы твиттер-аккаунта УВД Могоблисполкома.

Публикация содержит две фотографии президента России Владимира Путина и текст: «#ЖывеБеларусь #Кремль #ПутинРозыск В #Беларусь объявлен в розыск гражданин РФ #Putin в связи с совершением геноцида в #Чечня #Грузия #Украинa #Сирия».

В сентябре новость об изнасиловании белоруски российскими военными">был взломан твиттер-аккаунт УВД Гомельского облисполкома. Тогда хакеры опубликовали пост о том, что гомельские оперативники задержали троих российских военнослужащих за изнасилование несовершеннолетней жительницы Гомельщины. В МВД новость назвали фейковой. Само сообщение через несколько минут со страницы аккаунта исчезло.

 
Теги: Новости
 
 
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