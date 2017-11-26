|
Твиттер Могилевского УВД взломали неизвестные и опубликовали пост про розыск Путина
27.11.2017 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Твиттер-аккаунт УВД Могилевского облисполкома взломан неизвестными. Сотрудники управления «К» уже выясняют обстоятельства,
Публикация содержит две фотографии президента России Владимира Путина и текст: «#ЖывеБеларусь #Кремль #ПутинРозыск В #Беларусь объявлен в розыск гражданин РФ #Putin в связи с совершением геноцида в #Чечня #Грузия #Украинa #Сирия».
В сентябре новость об изнасиловании белоруски российскими военными">был взломан твиттер-аккаунт УВД Гомельского облисполкома. Тогда хакеры опубликовали пост о том, что гомельские оперативники задержали троих российских военнослужащих за изнасилование несовершеннолетней жительницы Гомельщины. В МВД новость назвали фейковой. Само сообщение через несколько минут со страницы аккаунта исчезло.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстоятельства выясняют силовики.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии