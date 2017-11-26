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Торговый центр в штате Нью-Йорк эвакуировали из-за одного выстрела
27.11.2017 10:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Все посетители торгового центра в американском штате Нью-Йорк были эвакуированы после единичного выстрела, который был произведен около 15:15 по местному времени, сообщает местный телеканал со ссылкой на представителя полиции Роберта Хертмана.
Инцидент произошел недалеко от магазина American Eagle Outfitters. Полиция выясняет, случайным был выстрел или все-таки преднамеренным. По сообщениям очевидцев, раздался громкий хлопок и несколько человек получили ранения от отскочивших от каменного пола осколков.
До выяснения всех обстоятельств сотни посетителей торгового центра были эвакуированы.
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Несмотря на то, что выстрел был случайным и направлен в землю, полиция сообщает о двух пострадавших от осколков, которые откололись от пола во время стрельбы.
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