Торговый центр в штате Нью-Йорк эвакуировали из-за одного выстрела

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Все посетители торгового центра в американском штате Нью-Йорк были эвакуированы после единичного выстрела, который был произведен около 15:15 по местному времени, сообщает местный телеканал со ссылкой на представителя полиции Роберта Хертмана.

Инцидент произошел недалеко от магазина American Eagle Outfitters. Полиция выясняет, случайным был выстрел или все-таки преднамеренным. По сообщениям очевидцев, раздался громкий хлопок и несколько человек получили ранения от отскочивших от каменного пола осколков.

До выяснения всех обстоятельств сотни посетителей торгового центра были эвакуированы.