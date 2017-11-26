Весной в Гродно на пересечении Врублевского и Курчатова на месте пустыря появится сквер

На месте пустыря на пересечении улиц Врублевского и Курчатова появится сквер. Раньше здесь предлагалось разместить спортивные или торговые объекты, но в итоге выбрали вариант создания зоны отдыха для жителей этого района, сообщает «Гродненская правда».





Как рассказала ландшафтный архитектор предприятия «Гроднозеленстрой» Татьяна Пашкевич, при разработке проекта учтены существующие пешеходные дорожки. Но они будут оборудованы скамейками и освещены. Появится живая изгородь из кустарников. Проект согласован с управлением архитектуры и градостроительства горисполкома.

В новом городском сквере высадят более 230 деревьев лиственных пород. Здесь будут расти вяз шершавый, клен красный и остролистный, ясень обыкновенный, а также хвойные — ель колючая и лиственница европейская. В будущий сквер сразу высадят деревья возрастом 8−10 лет. Его украсят также более чем 3,5 тысячи лиственных кустарников, среди них барбарис Тунберга, спирея серая, форзиция, пузыреплодник калинолистный и другие.

В районе четвертой городской поликлиники на краю сквера построят парковку.