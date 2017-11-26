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Весной в Гродно на пересечении Врублевского и Курчатова на месте пустыря появится сквер
27.11.2017 12:50 — Новости Общества | Tut.by
На месте пустыря на пересечении улиц Врублевского и Курчатова появится сквер. Раньше здесь предлагалось разместить спортивные или торговые объекты, но в итоге выбрали вариант создания зоны отдыха для жителей этого района,
Как рассказала ландшафтный архитектор предприятия «Гроднозеленстрой» Татьяна Пашкевич, при разработке проекта учтены существующие пешеходные дорожки. Но они будут оборудованы скамейками и освещены. Появится живая изгородь из кустарников. Проект согласован с управлением архитектуры и градостроительства горисполкома.
В новом городском сквере высадят более 230 деревьев лиственных пород. Здесь будут расти вяз шершавый, клен красный и остролистный, ясень обыкновенный, а также хвойные — ель колючая и лиственница европейская. В будущий сквер сразу высадят деревья возрастом 8−10 лет. Его украсят также более чем 3,5 тысячи лиственных кустарников, среди них барбарис Тунберга, спирея серая, форзиция, пузыреплодник калинолистный и другие.
В районе четвертой городской поликлиники на краю сквера построят парковку.
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В новом городском сквере высадят более 230 деревьев лиственных пород. Дорожки будут оборудованы скамейками и освещены. Появится живая изгородь из кустарников.
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