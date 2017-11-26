Расследование по факту исчезновения Максима Мархалюка продлили

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Поиски пропавшего два месяца назад в деревне Новый Двор Свислочского района Максима Мархалюка продлили до четырех месяцев, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"Пропавший объявлен в международный розыск. Тщательно анализируется и проверяется любая информация, в том числе появляющаяся в средствах массовой информации и интернете", — отметили в СК.

Одиннадцатилетний Максим Мархалюк пропал в районе деревни Новый Двор Гродненской области больше двух месяцев назад.



© Sputnik / Виктор Толочко СК: информацию о Максиме Мархалюке направили по линии Интерпола

На поиски ребенка были направлены силы сотрудников органов внутренних дел, МЧС, Министерства обороны, в поисках приняли участие множество волонтеров . Сейчас поисковые мероприятия планируется продолжать в предполагаемом направлении заболоченной местности лесного массива Национального парка "Беловежская пуща".

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси, срок предварительного следствия составляет два месяца, а решение о продлении принимает УСК или прокуратура. Уголовное дело по факту исчезновения Максима Мархалюка было заведено 26 ноября, а это значит, что если бы сроки не продлили, то с сегодняшнего дня поиски мальчика могли прекратиться.