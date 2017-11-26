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Расследование по факту исчезновения Максима Мархалюка продлили

27.11.2017 13:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Поиски пропавшего два месяца назад в деревне Новый Двор Свислочского района Максима Мархалюка продлили до четырех месяцев, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"Пропавший объявлен в международный розыск. Тщательно анализируется и проверяется любая информация, в том числе появляющаяся в средствах массовой информации и интернете", — отметили в СК.

Одиннадцатилетний Максим Мархалюк пропал в районе деревни Новый Двор Гродненской области больше двух месяцев назад.

Расследование по факту исчезновения Максима Мархалюка продлили
© Sputnik / Виктор Толочко
СК: информацию о Максиме Мархалюке направили по линии Интерпола

На поиски ребенка были направлены силы сотрудников органов внутренних дел, МЧС, Министерства обороны, в поисках приняли участие множество волонтеров. Сейчас поисковые мероприятия планируется продолжать в предполагаемом направлении заболоченной местности лесного массива Национального парка "Беловежская пуща".

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси, срок предварительного следствия составляет два месяца, а решение о продлении принимает УСК или прокуратура. Уголовное дело по факту исчезновения Максима Мархалюка было заведено 26 ноября, а это значит, что если бы сроки не продлили, то с сегодняшнего дня поиски мальчика могли прекратиться.

 
Теги: Минск
 
 
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Поиски ребенка решено продолжить в заболоченной местности массива Беловежской пущи.

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