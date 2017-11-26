Работница минского предприятия 5 лет обеспечивала семью едой, которая предназначалась для больниц

В столице возбудили уголовное дело против заместителя заведующего заготовительным объектом, которая воровала еду, предназначавшуюся для питания в больницах. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.





Злоупотребляя служебными полномочиями, 40-летняя заместитель заведующего заготовительным объектом торгового предприятия на протяжении нескольких лет выносила с работы продукты (мясо, яйца, молоко, масло подсолнечное и другое). Она уменьшала порции пациентам больниц и онкодиспансера в Боровлянах, а излишки забирала домой.

Таким образом, она обеспечивала едой свою семью. Кроме того, некоторую продукцию она продавала знакомым по ценам ниже рыночных. В среднем за месяц она похищала еды на сумму от 100 до 150 рублей. С августа 2016 года по июль 2017 года женщина похитила продуктов на сумму порядка трех тысяч рублей. За счет пациентов больниц она жила почти 5 лет.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.1 ст. 210 УК РБ) в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Такое деяние наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.