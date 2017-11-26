|
Как вернуться в форму после родов: от похудения до секса. Советы врача-гинеколога
27.11.2017 14:16 — Новости Общества | Tut.by
После рождения ребенка жизнь и тело женщины неизбежно меняются. Фундамент физического и психического здоровья молодой мамы — правильное восстановление. Об этом во вторник, 28 ноября, пойдет речь в программе «Женское здоровье» в прямом эфире TUT.BY.
Ведущая проекта Катерина Пытлева вместе с опытным врачом-гинекологом Натальей Мороз обсудят, как женщине правильно возвращаться в дородовую форму, какие нагрузки могут навредить, когда лучше возвращаться к сексуальной жизни и планировать следующую беременность. Среди других тем — послеродовая депрессия и нюансы восстановления после кесарева сечения.
Присоединяйтесь к эфиру 28 ноября в 15.00.
Если у вас есть вопросы к гинекологу, пишите на электронный адрес air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После рождения ребенка жизнь и тело женщины неизбежно меняются. Фундамент физического и психического здоровья молодой мамы - правильное восстановление. Об этом во...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии