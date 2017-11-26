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Как вернуться в форму после родов: от похудения до секса. Советы врача-гинеколога

27.11.2017 14:16 — Новости Общества | Tut.by  
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После рождения ребенка жизнь и тело женщины неизбежно меняются. Фундамент физического и психического здоровья молодой мамы — правильное восстановление. Об этом во вторник, 28 ноября, пойдет речь в программе «Женское здоровье» в прямом эфире TUT.BY.

Ведущая проекта Катерина Пытлева вместе с опытным врачом-гинекологом Натальей Мороз обсудят, как женщине правильно возвращаться в дородовую форму, какие нагрузки могут навредить, когда лучше возвращаться к сексуальной жизни и планировать следующую беременность. Среди других тем — послеродовая депрессия и нюансы восстановления после кесарева сечения.

Присоединяйтесь к эфиру 28 ноября в 15.00.

Если у вас есть вопросы к гинекологу, пишите на электронный адрес air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».

 
 
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После рождения ребенка жизнь и тело женщины неизбежно меняются. Фундамент физического и психического здоровья молодой мамы - правильное восстановление. Об этом во...

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