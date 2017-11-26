Незаконно получили деньги, завысили стоимость ремонта. Госконтроль проверил ДК области в Могилеве

Проверка Госконтроля области выявила, что Дворец культуры области в Могилеве незаконно получил из бюджета более 20 тыс. рублей и завысил стоимость ремонта крыши. Деньги учреждение должно вернуть, нарушителей привлекут к административной и дисциплинарной ответственности.



Фото: mogilev. online

Госконтроль проверял законность и эффективность использования государственных средств и имущества. Специалисты обнаружили, что на уплату страховых взносов, оплату коммунальных и иных услуг учреждение культуры незаконно получило более 20 тыс. рублей. А стоимость строительно-монтажных работ по ремонту кровли здания Дворца культуры подрядчик завысил на 1,1 тыс. рублей.

Кроме того, контролеры установили неединичные нарушения при выплате заработной платы, сдаче в аренду государственного имущества, ведении бухгалтерского учета и отчетности, кассовых операций, предоставлении статистической отчетности и др.