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Незаконно получили деньги, завысили стоимость ремонта. Госконтроль проверил ДК области в Могилеве
27.11.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Проверка Госконтроля области выявила, что Дворец культуры области в Могилеве незаконно получил из бюджета более 20 тыс. рублей и завысил стоимость ремонта крыши. Деньги учреждение должно вернуть, нарушителей привлекут к административной и дисциплинарной ответственности.
Госконтроль проверял законность и эффективность использования государственных средств и имущества. Специалисты обнаружили, что на уплату страховых взносов, оплату коммунальных и иных услуг учреждение культуры незаконно получило более 20 тыс. рублей. А стоимость строительно-монтажных работ по ремонту кровли здания Дворца культуры подрядчик завысил на 1,1 тыс. рублей.
Кроме того, контролеры установили неединичные нарушения при выплате заработной платы, сдаче в аренду государственного имущества, ведении бухгалтерского учета и отчетности, кассовых операций, предоставлении статистической отчетности и др.
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Учреждению нужно вернуть все незаконно полученные деньги. Нарушителей привлекут к ответственности.
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