РБ и Казахстан должны взаимно признать документы об ученых степенях

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Беларуси и Казахстану необходимо в двухстороннем порядке признать дипломы о подготовке кадров высшей квалификации и оформить это документально, об этом заявила в мультимедийном пресс-центре Sputnik доцент кафедры факультета международных отношений БГУ, кандидат исторических наук Роза Турарбекова в ходе видеомоста Минск – Астана, приуроченного к визиту президента Казахстана в Беларусь.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт о стрессовых факторах в отношениях Беларуси и Казахстана

"Очень важно поддерживать тот уровень сотрудничества, который есть сегодня, и повышать его. Не только с точки зрения отправки на обучение, но и с правовой точки зрения необходимо оформлять сотрудничество должным образом. Нам не хватает двухсторонних документов о взаимном признании дипломов о подготовке кадров высшей квалификации: кандидатов и докторов наук, доцентов и профессоров. Я знаю, что в Казахстане происходила реформа. Сегодня там нет старой советской двухступенчатой системы, но, в принципе, их можно приравнять", – рассказала она.

По словам Турарбековой, нужно проработать все уровни взаимодействия в этой сфере, чтобы белорусские преподаватели могли читать лекции в Казахстане не как гостевые профессоры, а чтобы они могли там полноценно работать. То же самое касается казахстанских преподавателей в Беларуси.

"Была ситуация, когда я сюда приехала, и мне было сложно с точки зрения взаимного признания дипломов: мой диплом кандидата наук, который я получила в Казахстане, здесь в Беларуси не признавался не по вине властей, а потому что у нас просто нет двухстороннего документа", – поделилась Турарбекова.

Она отметила, что, в первую очередь, необходимо выстроить хорошую документальную правовую базу и отстраивать все институционально. "Подрастающее поколение должно иметь уже сформированную институциональную систему. Она есть, но не до конца созданная. Нужно обращать внимание на детали, которые должны помогать отдельному человеку трудоустроиться и чувствовать себя в образовательном пространстве в равном положении как в Казахстане, так и в Беларуси. Чтобы это не омрачало позитивный фон двухсторонних отношений", — подчеркнула кандидат исторических наук.